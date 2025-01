Hayri Cem ile Zihin Açıklığı 4: Darüşşafaka’nın Kalplere Dokunan Hikayesi ve Hayri Cem’in Şahitliği

Darüşşafaka’ya gelen her öğrenci imkânsız bir ortamdan geliyor. Darüşşafaka’da aldığı eğitimle hayatta başarılı oluyor ve kendisi için geçmişte imkânsız olan pek çok şeyi yeniyor. Darüşşafaka aslında, imkânsızlıklar içinden gelip, imkânsızı başaranların hikayesidir.

Darüşşafaka’da geçirdiğiniz yıllar boyunca sizi en çok etkileyen bir anınızı paylaşır mısınız?

Darüşşafaka’da geçirdiğim her an benim için çok değerli bir anı olarak hafızamda yer alıyor. Sınıf arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde sohbetlerimizin önemli bir kısmı anılarımızı yad etmekle geçiyor.

Birçok Darüşşafakalının en önemli anılarının içinde mutlaka okuldaki ilk gün vardır. Benim için de ilk gün unutulmaz anılarımın başında gelir. On yaşında, aileden ilk kez ayrılıp, yaşam tarzı hakkında hiçbir bilginiz olmayan bir yere geliyorsunuz. Bu çok farklı bir duygu. Anneniz sizi okulun kocaman demir kapısına kadar getirip, oradan öğretmelere teslim ettiği an, aileden ayrılışın hüznü başlıyor. Dönüp, sizi okula getiren aile ferdine bakıp, el sallarken ister istemez gözleriniz doluyor. Bu an, Ahmet Rasim’in Geceler adlı hikayesinde de çok benzer şekilde yer almaktadır.

Ben de bu anı göz yaşları içinde yaşamıştım. Ancak, ilginç olan bir başka şey ise, okula girip, eşyaları yerleştirdikten yarım saat sonra yeni tanıştığım arkadaşlarımla birlikte oyuna dalmış olmamdı. Okula ve yatılılığa çok çabuk intibak etmiştim.