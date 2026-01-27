Hayatta Asla Tahammül Edemediğin Şeyi Söylüyoruz!

Bir şey var ki, senin için tam bir anlaşma bozucu: Saygısızlık. Evet, doğru duydunuz! İçinde yaşadığımız bu hızlı ve karmaşık dünyada, senin için en önemli değerlerden biri saygı. Herkesin birbirine karşı saygılı olması gerektiğine inanıyorsun ve bu konuda hiçbir taviz vermiyorsun. Şüphesiz, sınırların senin için son derece önemli. Bu, belki de kişiliğinin en belirgin yönlerinden biri. Kendi sınırlarına saygı gösterilmesini bekliyorsun ve başkalarının sınırlarına da aynı şekilde saygı gösteriyorsun. Ancak, küçük bir saygısızlık bile senin için büyük bir kırmızı bayrak olabiliyor. Belki de bu, biraz fazla hassas olduğun anlamına geliyor olabilir ama senin için bu, hayatın bir gerçeği. İnsanların birbirlerine karşı saygısızlık yapmasına asla tahammül edemiyorsun. Bu, senin için tam bir anlaşma bozucu ve bu konuda hiçbir şekilde ödün vermiyorsun.