Hayatta Asla Tahammül Edemediğin Şeyi Söylüyoruz!

Hayatta Asla Tahammül Edemediğin Şeyi Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.01.2026 - 14:01

Herkesin “olmazsa olmaz”ları ve asla katlanamadığı şeyler vardır. Kimimiz saygısızlığa, kimimiz belirsizliğe, kimimiz de samimiyetsizliğe asla tahammül edemeyiz. Peki senin kırmızı çizgin ne?

1. Bir arkadaşın randevuya 30 dakika geç kaldı. Tepkin ne olur?

1. Bir arkadaşın randevuya 30 dakika geç kaldı. Tepkin ne olur?

2. Sosyal medyada en çok hangisi sinirini bozar?

2. Sosyal medyada en çok hangisi sinirini bozar?

3. Bir tartışmada karşındaki kişi sürekli sözünü kesiyor. Ne yaparsın?

3. Bir tartışmada karşındaki kişi sürekli sözünü kesiyor. Ne yaparsın?

4. İş/okul ortamında seni en çok zorlayan durum hangisi?

4. İş/okul ortamında seni en çok zorlayan durum hangisi?

5. Birinin sana yalan söylediğini fark edersen?

5. Birinin sana yalan söylediğini fark edersen?
6. Kalabalık bir ortamdasın. Seni en çok rahatsız eden şey?

6. Kalabalık bir ortamdasın. Seni en çok rahatsız eden şey?

7. Arkadaş grubunda hangisi seni çileden çıkarır?

7. Arkadaş grubunda hangisi seni çileden çıkarır?

8. Son olarak birisi hatasını asla kabul etmiyorsa?

8. Son olarak birisi hatasını asla kabul etmiyorsa?

Negatif enerji ve huzursuzluk

Enerji dolu bir kişi olarak, hayatının her anını dolu dolu yaşamayı seviyorsun. Pozitif enerji senin için bir yaşam biçimi ve bu enerjiyi çevrene de yaymayı tercih ediyorsun. Ancak, bu enerjiyi bozan, huzurunu kaçıran negatif insanlarla başa çıkmak senin için oldukça zor. Bir ortamda sürekli şikâyet eden, negatif enerji yayan kişiler olduğunda, sabrın hızla tükeniyor. Bu tür insanlarla karşılaştığında, içinde bir huzursuzluk hissi oluşuyor ve bu durum seni rahatsız ediyor. Çünkü sen, hayatın zorluklarıyla başa çıkmak yerine, onların üzerine gidip onları çözmeyi, hayatın olumlu yönlerine odaklanmayı tercih ediyorsun. Bu yüzden, negatif enerjiyi ve huzursuzluğu hayatından uzak tutmayı tercih ediyorsun. Bu, senin yaşam felsefen ve bu felsefeye uygun bir çevre oluşturmayı hedefliyorsun. Çünkü senin için en önemli şey, hayatını sevdiğin ve seni anlayan insanlarla, huzur ve mutluluk içinde geçirmek.

Samimiyetsizlik

Bir şey var ki, senin için asla kabul edilemez: Samimiyetsizlik. İnsanların sahte maskeleri, yapay tavırları senin radarına hemen takılıyor. Gerçek olmayan insanlar, sahte gülüşler, yapmacık jestler... Bunlar seni adeta enerjini emiyor, tükenmiş hissettiriyor. Bu durumla karşılaştığın anda, içinde bir alarm çalıyor ve hızla uzaklaşıyorsun. Kendini bu tür insanlardan korumak adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş senin için. İçtenlik ve dürüstlük senin için her şeyden değerli, bu yüzden samimiyetsizlikle dolu bir dünyada var olmak senin için oldukça zor.

Saygısızlık

Bir şey var ki, senin için tam bir anlaşma bozucu: Saygısızlık. Evet, doğru duydunuz! İçinde yaşadığımız bu hızlı ve karmaşık dünyada, senin için en önemli değerlerden biri saygı. Herkesin birbirine karşı saygılı olması gerektiğine inanıyorsun ve bu konuda hiçbir taviz vermiyorsun. Şüphesiz, sınırların senin için son derece önemli. Bu, belki de kişiliğinin en belirgin yönlerinden biri. Kendi sınırlarına saygı gösterilmesini bekliyorsun ve başkalarının sınırlarına da aynı şekilde saygı gösteriyorsun. Ancak, küçük bir saygısızlık bile senin için büyük bir kırmızı bayrak olabiliyor. Belki de bu, biraz fazla hassas olduğun anlamına geliyor olabilir ama senin için bu, hayatın bir gerçeği. İnsanların birbirlerine karşı saygısızlık yapmasına asla tahammül edemiyorsun. Bu, senin için tam bir anlaşma bozucu ve bu konuda hiçbir şekilde ödün vermiyorsun.

Bencillik ve ego

Kendisinden başkasını düşünmeyen, empati kurmaktan aciz insanlar senin için çekilmezdir. Her şeyin merkezine kendini koyan, karşısındakini görmezden gelen tavırlar sende anında mesafe yaratır. Sen ilişkilerde karşılıklılığa, anlayışa ve samimiyete değer verirsin; bu yüzden çıkar odaklı davranışlar sana yabancıdır. Net, keskin ve tavizsizsin. Sınırlarını iyi bilirsin ve bu sınırların ihlal edilmesine izin vermezsin. Gerektiğinde sessizce uzaklaşır, gerektiğinde de duruşunu açıkça ortaya koyarsın. Senin için karakter, sözlerden çok davranışlarda gizlidir.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
