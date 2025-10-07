Hayatının Aşkıyla Ne Zaman Tanışacaksın?
Aşkın ne zaman geleceğini kimse bilemez! Fakat evren bazen sana aşkın yaklaştığının haberini verir. Bazen bir bakışta başlar her şey, bazen yıllar alır. Ama ne olursa olsun, kalbinin bir zamanı vardır. Peki seninki ne zaman? Testi çöz, cevabı öğren!
1. Cinsiyetini seç!
2. En çok hangi ortamda kendini rahat hissedersin?
3. Birine karşı ilgi duymanı sağlayan şey ne olur?
4. Hayatın bir dizi olsa, şu an hangi sezonda olurdun?
5. Evren sana bir mesaj gönderecek olsa nasıl göndersin istersin?
6. Sence aşk en çok hangi mevsime daha çok benziyor?
7. Birinin senden hoşlandığını fark ettin! Ne yaparsın?
8. Aşağıdaki anlardan hangisi sana “bir şeyler başlamak üzere” hissi verir?
Bu yaz aşkı buluyorsun!
Önümüzdeki kışı bekle!
Biraz daha zaman var ama beklemeye değer!
Çoktan hayatının aşkıyla tanıştın!
