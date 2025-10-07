onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Hayatının Aşkıyla Ne Zaman Tanışacaksın?

etiket Hayatının Aşkıyla Ne Zaman Tanışacaksın?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
07.10.2025 - 23:04

Aşkın ne zaman geleceğini kimse bilemez! Fakat evren bazen sana aşkın yaklaştığının haberini verir. Bazen bir bakışta başlar her şey, bazen yıllar alır. Ama ne olursa olsun, kalbinin bir zamanı vardır. Peki seninki ne zaman? Testi çöz, cevabı öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seç!

2. En çok hangi ortamda kendini rahat hissedersin?

3. Birine karşı ilgi duymanı sağlayan şey ne olur?

4. Hayatın bir dizi olsa, şu an hangi sezonda olurdun?

5. Evren sana bir mesaj gönderecek olsa nasıl göndersin istersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sence aşk en çok hangi mevsime daha çok benziyor?

7. Birinin senden hoşlandığını fark ettin! Ne yaparsın?

8. Aşağıdaki anlardan hangisi sana “bir şeyler başlamak üzere” hissi verir?

Bu yaz aşkı buluyorsun!

Aşk sandığından da yakın! Belki  gittiğin bir konserde, belki de sahilde bir yürüyüşte... Ama sonunda beklediğin o anın geldiğini söyleyebiliriz. Hayatının aşkı sana doğru yavaş yavaş gelirken sen onu bir bakışınla hissedeceksin. Tıpkı yaz mevsimi gibi, kalbin sıcacık olacak. Şu an biriyle tanışmaya oldukça hazırsın ve enerjinle resmen onu çekiyorsun. Önümüzdeki günlerde, sürprizlerle dolu güzel anlar yaşayabilirsin. Hazırlıklı ol!

Önümüzdeki kışı bekle!

Soğuk havalar seni korkutmasın çünkü kışını yaza çevirecek o kişiyle tanışmana çok az kaldı! Hiç beklemediğin bir anda hayatına girecek ve sen benzersiz duygular yaşayacaksın. Sıcacık sohbetler, huzurlu anlar ve derin bağlar seni bekliyor. Hayatının aşkıyla kuracağın bu derin bağ da o kadar güçlü olacak ki, pozitif anlamda senin gelişmeni sağlayacak. Bu kış gerçek sevgiyle tanışmaya hazır mısın?

Biraz daha zaman var ama beklemeye değer!

Aşkın kapısı yakın bir zamanda kapını çalmayacak ama üzülme. Eğer zamanı şu an değilse bunu olumlu olarak düşün. Belki de daha hazır değilsindir. Sen şu an kendi hayatına odaklanmış durumdasın, o yüzden de etrafını görmüyorsun. Senin için kendi hayatın 'tamam' olduğunda, o anın geldiğini hissedeceksin. Doğru kişi seni sadece bulmakla kalmayacak, seninle birlikte büyümeye de istekli olacak. O yüzden sadece doğru zamanı bekle!

Çoktan hayatının aşkıyla tanıştın!

Belki de aşk sandığın kadar uzakta değildir. Hayatının aşkı zaten hayatında olabilir! Belki bir arkadaş, belki her gün selamlaştığın biri, belki de mesaj kutunda bekleyen ama hiç açmadığın bir konuşma. Bu seçeneklerden biri senin hayatının aşkı olabilir! Çünkü bazen aşk büyük olaylarla değil de sessizce gelir ama senin bunu fark etmen uzun zaman alır. O yüzden bir bak etrafına. Bazen en büyük ihtimal, en göz önündedir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın