Hayatının Aşkıyla Ne Zaman Tanışacaksın?

Belki de aşk sandığın kadar uzakta değildir. Hayatının aşkı zaten hayatında olabilir! Belki bir arkadaş, belki her gün selamlaştığın biri, belki de mesaj kutunda bekleyen ama hiç açmadığın bir konuşma. Bu seçeneklerden biri senin hayatının aşkı olabilir! Çünkü bazen aşk büyük olaylarla değil de sessizce gelir ama senin bunu fark etmen uzun zaman alır. O yüzden bir bak etrafına. Bazen en büyük ihtimal, en göz önündedir!