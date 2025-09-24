onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Hayatının Aşkı ile Nerede Tanışacaksınız?

etiket Hayatının Aşkı ile Nerede Tanışacaksınız?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
24.09.2025 - 22:03

Hayatının aşkıyla henüz tanışmadıysan ve nerede birbirinizi bulacağınızı çok merak ediyorsan, bu merakını giderecek bir testle geldik! Aşk bazen tesadüflerle gelir bazen de sıradan bir anın içindedir... Bakalım senin aşkın nerede? ❤

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seç bakalım!

2. Birinden hoşlandığını düşün... Genelde nasıl hissedersin?

3. Aşağıdaki film sahnelerinden hangisi sana daha romantik geliyor?

4. Peki, sana göre "aşk" tam olarak nedir?

5. Bir davete tek başına gidiyorsun diyelim. Nasıl davranmayı seçersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aşağıdakilerden hangisi seni rahatlatan bir his?

7. İlk buluşmada seni en çok ne etkiler?

8. Aşağıdaki yerlerden hangisi yorgun günlerinin sonunda gittiğin yerdir?

Kitapçıda...

Hiç tanımadığın birinin sessizce uzandığın bir kitap ile hayatına gireceğini nereden bilebilirdin ki? O gün her şeyden habersiz aklındaki kitabı almaya giderken, bir anda çat diye hayatının aşkıyla tanışacaksın... O günden sonra da senin için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Senin hayatının aşkı aynı romanlardaki efsane aşk hikayeleri gibi olacak. Heyecanlı, zaman zaman duygulandıran... O gün geldiğinde kitapçıdan sadece elinde kitapla çıkmayacaksın!

Festivalde...

Bir festival gününde festival için hazırlanmış gidiyorken orada senin müzik kadar kalbine dokunacak biriyle tanışacaksın. Belki bu tanışma çok sevdiğin bir şarkı arka planda çalarken ya da gökyüzünde yıldızlar parlarken olacak... Ama şundan eminiz ki sen o an geldiğinde ve onun gözlerine baktığında çoktan kapılıp gideceksin. Hayatının aşkıyla ortak zevkleriniz olduğu için çok şanslısın!

Seyahatte...

Sen bir yere gittiğini sanarken aslında hayatının aşkıyla birbirinize doğru yola çıkmıştınız. Bunu ikinizden başka kimse bilmiyor... Uçak, otobüs ya da tren... Yan koltukta oturan kişi senin o saniyeden sonra her zaman yanında olmasını isteyeceğin bir kişi olacak. Hafif gülümsemelerle başlayan sohbetiniz kahkahalarla son bulacak. Tesadüflerle başlayan bu yolculuk ile hayatının aşkı ile tanışacaksın...

Yeni başladığın işte...

Belki de aradan uzun zaman geçti, nihayet işe gideceksin diye sevinirken aslında orada seni işten başka bir sürpriz bekliyor! Nereden bilebilirdin ki aynı anda hem işinin hem de aşkının olacağını... Bazen aşk gerçekten de insanın beklemediği bir anında karşısına çıkıyor. O günden sonra her gün işe gitmek için saniyeleri sayacaksın. Aynı yerde iş yapmaktan da oldukça keyif duyacaksın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın