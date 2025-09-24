Hayatının Aşkı ile Nerede Tanışacaksınız?
Hayatının aşkıyla henüz tanışmadıysan ve nerede birbirinizi bulacağınızı çok merak ediyorsan, bu merakını giderecek bir testle geldik! Aşk bazen tesadüflerle gelir bazen de sıradan bir anın içindedir... Bakalım senin aşkın nerede? ❤
1. Cinsiyetini seç bakalım!
2. Birinden hoşlandığını düşün... Genelde nasıl hissedersin?
3. Aşağıdaki film sahnelerinden hangisi sana daha romantik geliyor?
4. Peki, sana göre "aşk" tam olarak nedir?
5. Bir davete tek başına gidiyorsun diyelim. Nasıl davranmayı seçersin?
6. Aşağıdakilerden hangisi seni rahatlatan bir his?
7. İlk buluşmada seni en çok ne etkiler?
8. Aşağıdaki yerlerden hangisi yorgun günlerinin sonunda gittiğin yerdir?
Kitapçıda...
Festivalde...
Seyahatte...
Yeni başladığın işte...
