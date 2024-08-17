Hayalindeki Hayata Ulaşmana Ne Kadar Kaldı?
Hayalindeki Hayata Ulaşmana Ne Kadar Kaldı?
Hayalimizde kendimiz için çok güzel hayatlar kurarız. Kimisi çok uzak hayallerdir kimisi de kolay ulaşabileceğimiz hayallerdir. Sen hayalindeki hayata ne kadar yakınsın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayalini kurduğun şeyler çok büyük mü?
4. Hedeflerine ulaşmak için her yol mübah mıdır?
5. Baskıcı bir ailede mi büyüdün?
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6. Hayallerine ulaşmak için çabalıyor musun?
7. Zorluklar olmadan güzelliklere ulaşılır mı?
8. Peki en büyük hayalin kimle ilgili?
9. Hayallerine ulaşmak için seni motive eden şey ne?
10. Son olarak senin hayallerin ne renk?
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Hayallerine ulaşmana ramak kaldı!
Hayallerine ulaşmana birkaç adım kaldı!
Senin hayallerine ulaşman için daha zamanın var!
Senin hayallerine ulaşman için önünde upuzun bir yol var!
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