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4 Bin Bayılmayın! ADHD Testi ile Dikkat Eksikliğine Sahip misin?

4 Bin Bayılmayın! ADHD Testi ile Dikkat Eksikliğine Sahip misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
15.11.2024 - 15:01

Geçtiğimiz günlerde X'te bir kullanıcı ADHD testinin pahalılığından söz etti. Artık psikolojimizin bozulmamasına gayret ettiğimiz şu günlerde ekstra özenliyiz. Psikolojik sağlığımız için 4 bin TL vermek, psikolojimizi iyileştirir mi yoksa tekrar bozar mı bilemiyoruz.

4 Bin Bayılmayın! ADHD Testi ile Dikkat Eksikliğine Sahip misin?

Haydiiii!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır!

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Senin dikkat dağınıklılığın düşük seviyede!

Senin dikkat dağınıklılığın düşük seviyede! Ancak bazı durumlarda odakta zorluk yaşayabiliyorsun. Özellikle zihninde bir karmaşa olduğunda ya da duygusal olarak kendini rahatsız hissettiğinde, dikkatin kolayca dağılabiliyor. Bu, başkalarının hayatında olduğu gibi, doğal bir süreçtir. Kafandaki düşünceler, seni zorlayacak duygular veya bir sorunun yaratacağı stres, o an için odaklanmayı güçleştirebilir. Düşünceler, kaygılar ya da duygusal dalgalanmalar seni fazlasıyla meşgul edebilir ve bu durumda çevrendeki olaylara ve görevlere dikkatini vermekte zorlanabilirsin. Ancak, bu dikkat dağınıklılığı genellikle kısa süreli oluyor. Yani, kafan biraz karıştıktan sonra ve duygusal olarak rahatlamaya başladığında, dikkatini yeniden toplaman daha kolay hale geliyor. Beynin bir süre sonra, sakinleşmeye ve dinginleşmeye başladıkça, doğal olarak daha keskin bir odaklanma yeteneğine sahip oluyorsun. Bu da demek oluyor ki, dikkatini toplamakta zorlandığın anlar geçici bir durum; zamanla duygusal olarak dengeyi bulduğunda, zihinsel berraklık da geri geliyor.

Senin dikkat dağınıklılığın orta seviyede!

Senin dikkat dağınıklılığın orta seviyede! Genelde bir şeyle uzun süre ilgilenmek senin için zorlayıcı olabiliyor. Başlangıçta bir konuya veya işe yoğunlaşsan da, zamanla çabuk sıkılabiliyor ve ilgini başka şeylere kaydırmaya başlıyorsun. Bu durum, bazen kendini ilgileniyormuş gibi gösterse de, aslında zihninde başka düşünceler devreye girmeye başlıyor. Bu, genellikle dikkatini dağıtan farklı fikirlerin, soruların ya da dışarıdan gelen uyarıların etkisiyle oluyor. Bir şeyin üzerinde uzun süre odaklanmaya devam etmek senin için pek kolay değil, çünkü zihnindeki bir sonraki düşünce, başka bir iş ya da dışarıdan gelen bir etki seni o noktadan uzaklaştırabiliyor. Bazen bu durum, senin için farkında olmadan doğal hale gelebiliyor. İlgini bir konuya vermişken, bir anda aklına başka bir şey geliyor ve önceki düşüncenin ardına düşmen zorlaşıyor. Bir şeyleri planlamak ve buna sadık kalmak da senin için zorlu bir süreç. Çünkü plan yaparken başlangıçta hevesli olsan da, o planı hayata geçirmek için gereken sürekliliği sağlamakta güçlük yaşayabiliyorsun. Planladığın adımları takip etmek ve belirli bir düzende ilerlemek zamanla dikkatini zorlayan bir hale gelebiliyor. Kafanda birçok şey aynı anda dönmeye başladığında, dikkatin hızla dağılabiliyor ve planın dışına çıkman kolaylaşıyor.

Senin dikkat dağınıklılığın çok yüksek seviyede!

Senin dikkat dağınıklılığın çok yüksek seviyede! Uzun süre bir işle ilgilenmek veya aynı ortamda kalmak senin için gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Dikkatin kolayca dağılabiliyor ve bir konuya uzun süre odaklanmak senin için büyük bir çaba gerektiriyor. Özellikle dikkatini gerektiren işler veya görevler söz konusu olduğunda, bir noktada sabrın tükeniyor ve başka şeylere yöneliyorsun. Zihnin hızla başka düşüncelere kayıyor, bir şeylere odaklanmaya çalışsan bile, sürekli olarak farklı konular kafanda dönüyor. Bu durum, iş yaparken, görevleri yerine getirirken ya da insanlarla konuşurken seni sürekli olarak dağılmaya itiyor. Bir de, önemli ve öncelikli işler söz konusu olduğunda bile, bu dikkat dağınıklılığı seni etkiliyor. Zihnindeki başka düşünceler o kadar baskın oluyor ki, gerçekten önemli şeylerle ilgilenirken diğer tüm şeyleri unutabiliyor ve göz ardı ediyorsun. Başka bir deyişle, kendini bir konuda derinlemesine düşündüğünde, etrafındaki her şey bir anda önemsizleşiyor ve o an sadece o işi yapmak istiyorsun. Ancak, bu da bazen seni dikkatini kaybetmeye ve verimli olamayan bir şekilde işleri yapmaya sürüklüyor. Uzun soluklu aktiviteler de senin için bir zorluk oluşturuyor. Mesela, bir filmi baştan sona izlemek, diziyi takip etmek veya tiyatro gibi sabır gerektiren aktiviteler, genellikle sana keyif vermez. Bu tür şeyler seni sıkabilir, çünkü hem dikkatini sürekli bir noktada tutmakta zorlanırsın hem de süreklilik gerektiren bir işte odaklanmak seni zorlar. Her şeyin hızlıca bitmesini ve sonuç almak istemen, doğal olarak sabırsız olmanı ve uzun süreli uğraşlardan zevk almamanı sağlar.

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