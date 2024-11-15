4 Bin Bayılmayın! ADHD Testi ile Dikkat Eksikliğine Sahip misin?
4 Bin Bayılmayın! ADHD Testi ile Dikkat Eksikliğine Sahip misin?
Geçtiğimiz günlerde X'te bir kullanıcı ADHD testinin pahalılığından söz etti. Artık psikolojimizin bozulmamasına gayret ettiğimiz şu günlerde ekstra özenliyiz. Psikolojik sağlığımız için 4 bin TL vermek, psikolojimizi iyileştirir mi yoksa tekrar bozar mı bilemiyoruz.
4 Bin Bayılmayın! ADHD Testi ile Dikkat Eksikliğine Sahip misin?
Haydiiii!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır!
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Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?
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Senin dikkat dağınıklılığın düşük seviyede!
Senin dikkat dağınıklılığın orta seviyede!
Senin dikkat dağınıklılığın çok yüksek seviyede!
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Bu ne saçma test?