4 Bin Bayılmayın! ADHD Testi ile Dikkat Eksikliğine Sahip misin?

Senin dikkat dağınıklılığın çok yüksek seviyede! Uzun süre bir işle ilgilenmek veya aynı ortamda kalmak senin için gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Dikkatin kolayca dağılabiliyor ve bir konuya uzun süre odaklanmak senin için büyük bir çaba gerektiriyor. Özellikle dikkatini gerektiren işler veya görevler söz konusu olduğunda, bir noktada sabrın tükeniyor ve başka şeylere yöneliyorsun. Zihnin hızla başka düşüncelere kayıyor, bir şeylere odaklanmaya çalışsan bile, sürekli olarak farklı konular kafanda dönüyor. Bu durum, iş yaparken, görevleri yerine getirirken ya da insanlarla konuşurken seni sürekli olarak dağılmaya itiyor. Bir de, önemli ve öncelikli işler söz konusu olduğunda bile, bu dikkat dağınıklılığı seni etkiliyor. Zihnindeki başka düşünceler o kadar baskın oluyor ki, gerçekten önemli şeylerle ilgilenirken diğer tüm şeyleri unutabiliyor ve göz ardı ediyorsun. Başka bir deyişle, kendini bir konuda derinlemesine düşündüğünde, etrafındaki her şey bir anda önemsizleşiyor ve o an sadece o işi yapmak istiyorsun. Ancak, bu da bazen seni dikkatini kaybetmeye ve verimli olamayan bir şekilde işleri yapmaya sürüklüyor. Uzun soluklu aktiviteler de senin için bir zorluk oluşturuyor. Mesela, bir filmi baştan sona izlemek, diziyi takip etmek veya tiyatro gibi sabır gerektiren aktiviteler, genellikle sana keyif vermez. Bu tür şeyler seni sıkabilir, çünkü hem dikkatini sürekli bir noktada tutmakta zorlanırsın hem de süreklilik gerektiren bir işte odaklanmak seni zorlar. Her şeyin hızlıca bitmesini ve sonuç almak istemen, doğal olarak sabırsız olmanı ve uzun süreli uğraşlardan zevk almamanı sağlar.