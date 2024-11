Ardışık Sayılarla Loto Oynarsanız Gerçekten Tutma İhtimali Var mı? Geçmişte Türkiye'de Örneği Var!

Şimdi olayın matematiksel tarafına bir göz atalım. Loto oyununda her bir sayı kombinasyonunun kazanma olasılığı eşittir. Yani 1-2-3-4-5-6'yı tutturma şansınız, 7-8-9-10-11-12'yi tutturma şansınızla aynı. Bu temel olasılık teorisinin bir sonucudur. Loto gibi oyunlar tamamen rastlantısaldır ve her yeni çekilişte sayılar bağımsız olarak belirlenir. Yani ardışık sayılar da dahil olmak üzere her olasılık matematiksel olarak eşit şansa sahiptir.