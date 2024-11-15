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Ardışık Sayılarla Loto Oynarsanız Gerçekten Tutma İhtimali Var mı? Geçmişte Türkiye'de Örneği Var!

Ardışık Sayılarla Loto Oynarsanız Gerçekten Tutma İhtimali Var mı? Geçmişte Türkiye'de Örneği Var!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 15:13

Loto ve piyango gibi şans oyunlarında herkesin kafasında genelde tek bir soru oluyor o da 'Hangi kombinasyon daha fazla şans getirir?' Çoğu zaman insanlar birbirini takip eden ardışık sayılarla dolu bir kuponun tutma olasılığını düşük görürler. Ancak işin gerçeği tam da bu tür düşük ihtimalli kombinasyonların şansını matematiksel açıdan diğerlerinden farksızdır. Yani 1-2-3-4-5-6 gibi ardışık sayılardan oluşan bir kuponun tutma şansı, 7-12-18-22-33-49 şeklinde rastgele seçilen bir kupon kadar yüksek. Peki bu gerçekten öyle mi? Hadi gelin Sayısal Loto'nun ardışık sayılarla ilgili şaşırtıcı gerçeklerine birlikte göz atalım...

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Önce 2019'daki çekilişe bakalım👇

Önce 2019'daki çekilişe bakalım👇

14 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu konuyu gündeme taşımamıza öncelik etti. Çünkü o hafta çekilen 6 şanslı sayı 1-34-35-36-37-38 idi. Evet tam olarak ardışık 5 sayı! Ancak bu kombinasyonu bilen kimse çıkmadığı için büyük ikramiye 10 milyon 261 bin 629 TL devretmişti. İşte tam burada 'Ardışık sayılar tutmaz' düşüncesi sorgulanmaya başlıyor.

İşin matematiksel bir gerçekliği var: Her kombinasyon eşit ihtimale sahiptir

İşin matematiksel bir gerçekliği var: Her kombinasyon eşit ihtimale sahiptir

Şimdi olayın matematiksel tarafına bir göz atalım. Loto oyununda her bir sayı kombinasyonunun kazanma olasılığı eşittir. Yani 1-2-3-4-5-6'yı tutturma şansınız, 7-8-9-10-11-12'yi tutturma şansınızla aynı. Bu temel olasılık teorisinin bir sonucudur. Loto gibi oyunlar tamamen rastlantısaldır ve her yeni çekilişte sayılar bağımsız olarak belirlenir. Yani ardışık sayılar da dahil olmak üzere her olasılık matematiksel olarak eşit şansa sahiptir.

Peki neden insanlar ardışık sayılardan oluşan kuponları daha düşük ihtimalli olarak görür?

Peki neden insanlar ardışık sayılardan oluşan kuponları daha düşük ihtimalli olarak görür?

Bunun sebebi psikolojik bir eğilim. İnsanlar sayılarda düzen arar ve genellikle rastgele sayıları daha şanslı olarak kabul ederler. Ardışık sayılar ise sanki çok fazla düzenliymiş gibi gelir ve bu da insanların bu kombinasyonlara daha az güvenmesine yol açar. Ancak bu düşünce sadece bir psikolojik yanılgıdır. Olasılık açısından bakıldığında her sayının çekilişte yer alma şansı aynıdır.

Zar atarken de aynı durum geçerli.

Zar atarken de aynı durum geçerli.

Bunu basit bir örnekle açıklamak gerekirse tavla oynarken bir zar atıldığında 6 gelme şansı ile 2 gelme şansı aslında aynı. Oysa ki insanlar 6 gelme olasılığının düşük olduğunu düşündükleri için buna temkinli yaklaşır. Ancak matematiksel olarak her zarın gelme ihtimali eşittir. Bu durum loto oyunlarında da aynı.

Kısacası ardışık sayılarla yapılan Loto kuponlarının tutma ihtimali düşündüğünüzden yüksek.

Kısacası ardışık sayılarla yapılan Loto kuponlarının tutma ihtimali düşündüğünüzden yüksek.

Matematiksel olarak her kombinasyonun eşit şansı var. O yüzden ardışık sayılardan oluşan kuponlar şanssız ya da olmaz diye düşünmemek gerekiyor. Bu yüzden şansınızı farklı yollarla denemek size kazandırabilir; ister ardışık sayılarla ister başka bir kombinasyonla. Sonuçta her şey ihtimal meselesi değil mi?

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