Ardışık Sayılarla Loto Oynarsanız Gerçekten Tutma İhtimali Var mı? Geçmişte Türkiye'de Örneği Var!

Loto ve piyango gibi şans oyunlarında herkesin kafasında genelde tek bir soru oluyor o da 'Hangi kombinasyon daha fazla şans getirir?' Çoğu zaman insanlar birbirini takip eden ardışık sayılarla dolu bir kuponun tutma olasılığını düşük görürler. Ancak işin gerçeği tam da bu tür düşük ihtimalli kombinasyonların şansını matematiksel açıdan diğerlerinden farksızdır. Yani 1-2-3-4-5-6 gibi ardışık sayılardan oluşan bir kuponun tutma şansı, 7-12-18-22-33-49 şeklinde rastgele seçilen bir kupon kadar yüksek. Peki bu gerçekten öyle mi? Hadi gelin Sayısal Loto'nun ardışık sayılarla ilgili şaşırtıcı gerçeklerine birlikte göz atalım...