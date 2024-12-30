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Yine Faciadan Dönülmüş: Aynı Model Uçağın İniş Takımlarında Yine Sorun Çıkmış

Yine Faciadan Dönülmüş: Aynı Model Uçağın İniş Takımlarında Yine Sorun Çıkmış

Güney Kore
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.12.2024 - 19:45

Güney Kore’de Jeju Air isimli firmanın sahip olduğu Boeing 737-800 tipi uçak iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle pistten çıkarak duvara çarpmış ve ateş topuna dönen uçakta 179 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı firmanın, aynı model uçağında bir başka arıza daha yaşandığı ortaya çıktı. İniş takımlarında yaşanan sorunu merkeze bildiren pilot sonrasında kontrol için havaalanına dönme kararı alarak yeni bir faciayı önlemiş oldu.

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Jeju Air firmasına ait Bangkok-Gyeongsang seferini yapan ve içerisinde 6 mürettebat, 175 yolcu bulunan uçak iniş takımlarındaki arıza nedeniyle Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarpmıştı.

Jeju Air firmasına ait Bangkok-Gyeongsang seferini yapan ve içerisinde 6 mürettebat, 175 yolcu bulunan uçak iniş takımlarındaki arıza nedeniyle Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarpmıştı.

Uçağın patlama anı 👇

NTV’de yer alan habere göre, aynı firmanın bir uçağında da daha sorun yaşandı.

NTV’de yer alan habere göre, aynı firmanın bir uçağında da daha sorun yaşandı.

Kaynak

Jeju Havayolları sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, bir uçağın mürettebatının Seul'den kalkıştan sonra uçağın iniş takımlarında arıza olduğuna dair bir sinyal aldıklarını söyledi.

Jeju Havayolları sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, bir uçağın mürettebatının Seul'den kalkıştan sonra uçağın iniş takımlarında arıza olduğuna dair bir sinyal aldıklarını söyledi.

Sözcü, pilotun havayolu şirketinin bakım merkeziyle iletişim kurduktan sonra iniş takımlarını çalıştırmayı başarmasına rağmen, kontrol için havaalanına dönme kararı alındığını bildirdi.

Sözcü, pilotun havayolu şirketinin bakım merkeziyle iletişim kurduktan sonra iniş takımlarını çalıştırmayı başarmasına rağmen, kontrol için havaalanına dönme kararı alındığını bildirdi.

Yonhap haber ajansı ise uçağın Boeing 737-800 olduğunu ve dünkü kazaya karışan uçakla aynı tipte olduğunu bildirdi.

Yonhap haber ajansı ise uçağın Boeing 737-800 olduğunu ve dünkü kazaya karışan uçakla aynı tipte olduğunu bildirdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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