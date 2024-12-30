Yine Faciadan Dönülmüş: Aynı Model Uçağın İniş Takımlarında Yine Sorun Çıkmış

Güney Kore’de Jeju Air isimli firmanın sahip olduğu Boeing 737-800 tipi uçak iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle pistten çıkarak duvara çarpmış ve ateş topuna dönen uçakta 179 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı firmanın, aynı model uçağında bir başka arıza daha yaşandığı ortaya çıktı. İniş takımlarında yaşanan sorunu merkeze bildiren pilot sonrasında kontrol için havaalanına dönme kararı alarak yeni bir faciayı önlemiş oldu.