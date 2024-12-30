Türk Mühendis Gemide Kayboldu: Doğukan Demirtaş'tan 13 Gündür Haber Alınamıyor
Türk Mühendis Gemide Kayboldu: Doğukan Demirtaş'tan 13 Gündür Haber Alınamıyor
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'Valentina 1' isimli yük gemisinde 4'üncü mühendis olarak göreve başlayan 29 yaşındaki Doğukan Demirtaş, ailesiyle en son 16 Aralık’ta telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Endonezya'dan hareket eden ve Singapur'a giden gemide bulunan Demirtaş için tüm gemi arandı ancak genç mühendise ulaşılamadı.
Çevredeki gemiler ile sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen mühendise bulunamadı ve 7 günün sonunda olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek arama çalışmaları durduruldu.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de taksicilik yapan Demirtaş'ın babası Önder Demirtaş, "Vardiyaya inmediği için gemide olmadığı fark ediliyor. Her yer aranıyor. 18 Aralık'ta küçük oğlum Atakan'a Instagram üzerinden mesaj atıyorlar. Oğlum askerde olduğu için hemen beni arayıp, durumu anlattı. Şirketi aradım. Yetkililer, gemide bulamadıklarını, kayıp olduğunu ve Endonezya Büyükelçiliği'yle yazışmalar yaptıklarını söyledi. 7 gün boyunca denizde arama çalışmaları yapıldı. Singapur ile Liberya'da personellerin ifadeleri alındı. Umutla bekleyişimiz sürüyor. İşin takipçisiyiz. Şüphe duyduğumuz bir şey yok. Kendisi ileriye dönük hayaller kuruyordu. Son olarak 16 Aralık'ta konuştuk. 'Ne yapıyorsun güzel oğlum?' dedim, iyiydi. Yetkililerden oğlumun bir an önce bulunması konusunda yardımcı olmalarını bekliyorum. Gemide işe başlayalı 3 ay oldu. 6 aylık sözleşme yaptı" dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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