Zeka En Çok Hangi Yaşta Gelişir? Araştırma Sonuçları Bütün Bildiklerinizi Alt Üst Edecek
Zeka En Çok Hangi Yaşta Gelişir? Araştırma Sonuçları Bütün Bildiklerinizi Alt Üst Edecek
Zekanın zirveye ulaştığı yaşla ilgili bildiklerinizden vazgeçmeye hazır mısınız? Çoğumuz zihinsel yeteneklerimizin 20’li yaşların başında pırıl pırıl parladığını ve yaşlandıkça gerilediğini düşünürüz. Ancak bilim dünyasında yapılan yeni araştırmala bu yaygın inanışları yerle bir ediyor.
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Zeka düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Sadece bir yaşa bağlı olarak değil, farklı bileşenleriyle zamanla evriliyor. Peki hangi yaşta hangi zeka becerisi zirve yapıyor? Neler keşfedildi? Gelin bu ilginç yolculuğa birlikte çıkalım:
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Germine ve Hartshorne’un gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırma, 500.000’den fazla denekten elde edilen verilerle zekanın dinamik yapısını ortaya koyuyor.
Bu çalışmaya göre bilgi işlem hızının zirveye ulaşma yaşı 18-19, kısa süreli hafızanın ise 25 yaşına kadar gelişim gösterdiği belirleniyor. Sonuç olarak bu beceri 35 yaş civarında azalmaya başlıyor.
Duygu tanıma yeteneği 20’li yaşlarda oldukça yüksek seviyedeyken, 48 yaşına kadar gelişmeye devam ediyor. Yani bu konuda yaş ilerledikçe daha da yetkin hale geliyoruz.
Öte yandan kelime dağarcığımız ise zamanla genişleyerek 60 yaşından itibaren bile gelişimini sürdürüyor. Yani yaş kelime dağarcığımızı zenginleştirmeye devam ediyor.
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Phillip Ackerman’ın yaptığı bir başka çalışma 21 ila 62 yaş arasındaki bireylerde sanat, müzik, edebiyat gibi çeşitli alanlarda orta yaşlı kişilerin, gençlere kıyasla daha fazla bilgiye sahip olduğunu gösteriyor.
Ancak kimya, biyoloji ve fizik gibi alanlarda gençlerin daha fazla başarılı olduğu ortaya çıkıyor. Bu öğrenmenin ve deneyimin zeka üzerindeki etkisini vurguluyor.
Kısacası zeka dinamik ve çok yönlü! Tüm bu araştırmalar zekanın farklı bileşenlerinin yaşam boyunca farklı evrelerde zirveye ulaştığını gösteriyor. Bazı yetenekler yaş ilerledikçe gelişirken, bazıları azalma eğilimine girebiliyor.
Yani zekamızın her bir yönü için belirli bir zirve yaşı yok; bu durum bireyden bireye değişiyor. Zihinsel potansiyelimiz sadece yaş değil, deneyim ve öğrenmeyle de şekilleniyor.
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