Zeka En Çok Hangi Yaşta Gelişir? Araştırma Sonuçları Bütün Bildiklerinizi Alt Üst Edecek

Zekanın zirveye ulaştığı yaşla ilgili bildiklerinizden vazgeçmeye hazır mısınız? Çoğumuz zihinsel yeteneklerimizin 20’li yaşların başında pırıl pırıl parladığını ve yaşlandıkça gerilediğini düşünürüz. Ancak bilim dünyasında yapılan yeni araştırmala bu yaygın inanışları yerle bir ediyor.

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