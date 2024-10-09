Saçlarımız Yaş İlerledikçe Azalırken Vücudumuzdaki Kıllar Neden Hep Aynı Kalır?
Saçlarımız Yaş İlerledikçe Azalırken Vücudumuzdaki Kıllar Neden Hep Aynı Kalır?
İnsanlar yaşlandıkça özellikle başlarındaki saçlarını kaybetme korkusu yaşar. Genellikle erkeklerde daha sık görülür ancak vücudun geri kalanındaki kıllar neden aynı şekilde etkilenmez?
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İnsanlar, primatlardan (maymunlardan) evrimleşmiştir ve tüm memeliler gibi vücutları kıllarla kaplıdır. Ancak insanlar diğer memeliler gibi tüylü değildir. Bunun başlıca nedeni, vücut sıcaklığını düzenlemekte kılların engel olmasıdır.
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Atalarımız, sıcak ortamlarda uzun mesafeler kat ederken terleyerek vücutlarını soğutma ihtiyacı duyuyorlardı. Zamanla vücut kıllarımızı kaybettik ancak başımızdaki saçlar korundu.
Saç kökleri, yaşam döngüsünde farklı evrelerden geçer. Saçlar 5-7 yıl boyunca büyüyüp uzar, ardından dökülür ve saç kökü bir süre dinlenir. Bir süre sonra süreç yeniden başlar ama bu döngü sonsuza kadar devam etmez.
Bu noktada devreye Dihidrotestosteron (DHT) adı verilen bir hormon girer. DHT, testosteronun yaşlandıkça dönüşerek saç köklerini etkileyen güçlü bir hormondur.
Başımızdaki saç kökleri, DHT'ye karşı hassas hale gelir ve zamanla saçın çıkmasını engeller. Bu nedenle erkeklerde sıkça görülen erkek tipi kellik oluşur.
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İlginç bir şekilde DHT vücuttaki diğer kılları etkilemez, bu yüzden vücut kılları dökülmez gibi görünür.
Vücut kılları da başımızdaki saçlar gibi dökülür ancak fark edilmesi çok daha zordur. Vücut kılları daha ince, seyrek ve kısa olduğundan dökülmeleri gözden kaçabilir.
Ayrıca vücut kılları belirli bir uzunluğa ulaşır ve durur, ardından dökülür ve yeniden çıkar. Sürekli döngü, vücut kıllarının kalıcı olduğu izlenimini yaratır, oysa aslında sürekli bir döngü içindedir.
Vücudumuzda her gün yaklaşık 100 kıl dökülür fakat bunu fark etmediğimiz için endişe etmeyiz.
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