Erkekler Orta Yaşlarda Kelleşmeye Başlarken Kadınlar Neden Aynı Sorunu Yaşamıyor?
Erkekler Orta Yaşlarda Kelleşmeye Başlarken Kadınlar Neden Aynı Sorunu Yaşamıyor?
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Erkek tipi saç dökülmesi, bilimsel adıyla androgenetik alopesi, genetik bir özelliktir ve birden fazla genin etkisiyle ortaya çıkar. Araştırmalar, erkeklerde saç dökülme riskini artıran bazı gen varyantları tespit etti.
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Androjen reseptörünün temel görevi, erkek hormonları olarak bilinen testosteron ve dihidrotestosteron (DHT) gibi hormonları algılamaktır.
DHT, saç köklerinin küçülmesine ve saçların zamanla incelmesine neden olur, bu da erkek tipi saç dökülmesinin temel mekanizmasını oluşturur.
Erkekler X kromozomunu annelerinden, Y kromozomunu ise babalarından alır. Bu nedenle, erkekler annelerinden kellik riskini taşıyan genleri alma olasılığına daha fazla sahiptirler.
Kadınlarda ise durum farklıdır; iki X kromozomları olduğu için, biri kellik geni taşımadığında diğer kromozom bu etkiyi dengeleyebilir.
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Kadınlar da testosteron ve DHT üretirler ancak erkeklere göre bu hormonları çok daha düşük seviyelerde üretirler. Dahası, kadınlarda saç köklerini koruyan östrojen ve progesteron hormonları daha yüksek düzeydedir.
Bu hormonlar, saç köklerinin sağlıklı ve işlevsel kalmasında önemli bir rol oynar. Kadınlar genellikle menopoz dönemine girdiklerinde bu hormonların seviyelerinde düşüş yaşar ve bu da saç dökülmesine neden olabilir.
Hem erkekler hem de kadınlar yaşlandıkça saç dökülmesi yaşayabilirler. Yaşlandıkça saç köklerine kan akışı azalır ve bu da daha ince saç tellerine yol açabilir.
Bunun yanında, stres ve yaşam tarzı seçimleri de saç dökülmesini etkileyen önemli faktörlerdir. Özellikle yüksek stres seviyeleri, saç dökülmesine neden olabilir. Sigara içmek, aşırı alkol tüketmek ve yetersiz beslenme de saç sağlığını olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alır.
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