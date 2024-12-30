Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Aralık Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

Brokoli de seveni olduğu kadar sevmeyeni olan bir sebze. Ama bunun sebebi brokoli değil, nasıl yapılacağının bilinmemesi! Çorbada, salatada veya zeytinyağı ve limonla öyle bir lezzetli oluyor ki! Brokoliyi haşlayıp et yemeklerinin yanında da servis edebilirsiniz. Zengin antioksidan içeriği ile bağışıklığınızın güçlenmesinde önemli bir yere sahip.