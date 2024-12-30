Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Aralık Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Aralık Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze
Her şey zamanında yenmeli ki en taze ve lezzetlisi olsun. Bu içeriğimizde Aralık ayının favorisi olan sebze ve meyveleri sıraladık. Afiyet olsun!
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1. Pırasa
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2. Karnabahar
3. Brokoli
4. Kereviz
5. Ispanak
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6. Turp
7. Pancar
8. Portakal
9. Elma
10. Nar
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11. Ayva
12. Greyfurt
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