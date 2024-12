Çocukların Yargıca Değil Rehbere İhtiyacı Vardır

- Övgü, yargılıyorsa, sorunlu ama geri bildirim olarak kullanılırsa, motivasyonu artırıyor. Övgüden önce ilgi sorusu sormalıyız, tanıklık yapmalıyız, özdeğerlendirme soruları sormalıyız ve geribildirim vermeliyiz. Bu süreçlerden sonra çocuk gelişim sürecine girdikten sonra “Aferin! Süper.” diyerek övgüyü geribildirim olarak kullanırsak, motivasyonu ve özgüveni artırıyor.

- Oldukça çarpıcı bir bilgi. Son olarak, çocuklarıyla daha sağlıklı bir bağ kurmak isteyen ebeveynlere bir mesajınız var mı?

- Çocuklarınıza övgü yerine merak ve ilgi ile yaklaşın. Ne yaptıklarıyla ilgilenin ve onlara deneyimlerini keşfetmeleri için alan tanıyın. Çocukların kendilerini yargılanmadan ifade edebilecekleri bir ortam yaratmak, onların duygusal ve zihinsel gelişimini destekler. Fritz’in dediği gibi herkesin övgüsüne ihtiyaç duyarsanız insanları yargıcınız yaparsınız.

Doç. Dr. Özgür Bolat

Eğitim Bilimci, Akademisyen, Yazar

