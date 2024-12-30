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Çocukların Yargıca Değil Rehbere İhtiyacı Vardır
Çocukların Yargıca Değil Rehbere İhtiyacı Vardır
Doç. Dr. Özgür Bolat’ın yeni çıkardığı kitabı “Beni Övgüyle Utandırma” ebeveynler için oldukça ilgi çekici bir konuya odaklanıyor. Kitapta, çocukları övmenin zararlı etkilerini bilimsel çalışmalarla açıklıyor.
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- Hoş geldiniz, Dr. Bolat. “Beni Övgüyle Utandırma” kitabınız ebeveynler için oldukça ilgi çekici bir konuya odaklanıyor. Kitapta, çocukları övmenin zararlı etkilerini bilimsel çalışmalarla açıklıyorsunuz ama ilk sorum şu: Neden övgü zararlı? Birçok ebeveyn bunu çocukları cesaretlendirmek için kullanıyor.
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-O zaman ne yapacağız?
- Sorulacak çok soru var. Övgünün koşullu sevgi olduğunu, onaylanma ihtiyacı yarattığını, utandırdığını, narsisizme yol açtığını ve öğrenmeyi olumsuz etkilediğini söylüyorsunuz. İlgilenen okurlarımız, bilimle desteklenmiş bu süreçleri kitapta okuyabilir. Son olarak şunu soracağım. Bu durumda övgü tamamen terk mi edilmeli? Hiç mi faydası yok?
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