Çocukların Yargıca Değil Rehbere İhtiyacı Vardır

- Bu alanda da güzel araştırmalar var. Çalışma ile zekâ arasında bir pozitif ilişki, bir de negatif ilişki vardır. Pozitif ilişkiye inananlar, “Zekâ ile çalışma aynı anda olabilir.” inancına sahiptir (Bir kişi hem zeki hem çalışkan olabilir.). Negatif ilişkiye inananlar zekâ ile çalışma aynı anda olamaz diye düşünür (Bir kişi zekiyse çalışmasına gerek yoktur veya çalışkanlar zeki olmadığı için çalışır). Başarıyı çalışmaya bağlayacağız ve daha sonra da mutlaka çocuklara pozitif ilişki inancını kazandıracağız. O zaman çocuk çalışsa da zeki olmadığını düşünmez. Artı eğitim sistemini tekrar kurgulamak gerekiyor. 11 yaşından sonra çocuklar yetenek alanlarını biliyor ve çocuklar çalışacak ama yetenek alanlarında çalışacak ama maalesef bizim eğitim sisteminde bu çok zor. İnsan çalışarak üstün başarıya ulaşmaz. İnsanlar yetenek alanlarında çalışarak üstün başarıya ulaşır.

- Bir araştırmanızda 'Neden bazı çocuklar övgüyü rahatsız edici bulur?' sorusunu incelemişsiniz. Bu rahatsızlık nereden kaynaklanıyor?

- Utangaç çocukların en büyük korkusu, görünür olmaktır. Bu çocuğu sınıfta övdüğümüzde, tam olarak görünür kılıyoruz ve çocuk daha da utanıyor. Dahası övgüyü kendilerine yüklenilen bir beklenti olarak görebiliyorlar ve daha da kaygılanıyor. Bu arada abartılı olmayan normal övgü de narsist çocukları utandırıyor. Onlar “Harika/mükemmel” denmesini bekliyor ama biz “güzel” dediğimizde utanıyor. Araştırmalar bunu çok net gösteriyor.

- Kitabınızda, çocukların narsistik kişilik özellikleri geliştirmesinde övgünün rolünden de bahsediyorsunuz. Bu nasıl gerçekleşiyor?

- Araştırmacı Brummelman ve Thomaes’in çalışması, narsistik kişilik özelliklerinin, aşırı övgüyle desteklenen bir 'büyüklenmeci benlik” hissinden kaynaklandığını gösteriyor. Ebeveynler çocuklarına, 'Sen her şeyde çok iyisin, özelsin.' diyerek, gerçeklikten uzak bir benlik algısı oluşturabiliyor. Bu da ileride başkaları tarafından onaylanma ihtiyacına bağlı, savunmasız bir benlik yapısına yol açıyor.

-Kitapta hangi ailelerin daha çok övdüğüne de değinmişsiniz. Hangi aileler daha çok övüyor?

-Bu konuda araştırmalar yaptım. Çocuğunu kendisinin uzantısı olarak gören ebeveynler ve çocuğuna saygı duymayan ebeveynler daha çok övüyor. Aslında övgü hiyerarşik bir ilişki yaratıyor. Biz müdürümüzü övmeyiz. O bizi över. Çocuğumuza yetişkine gösterdiğimiz saygıyı gösterince, övme ihtiyacı kalkıyor. Çocuk kitap okuyor. Aile “Aferin! Ne güzel kitap okuyorsun.” diyor ama ben okusam “Ne okuyorsun? Önerir misin?” diyecek. Onun düşüncesini merak etmiyor.