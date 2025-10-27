Hasretle Dolan Gecelere Yakışacak 12 Şarkı
Aşağıdaki 12 şarkı, akşamın en sessiz anlarında dudaklarda mırıldanılacak, içe dönük bir sıcaklık ve hafif bir burukluk bırakacak şekilde seçildi. Her parçada bir anı, bir nefes, bazen bir pişmanlık, bazen de umut saklı: çay koyun, perdeleri hafifçe çekin, dinlemeye başlayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tan Taşçı - Rica Ederim
2. Mithat Can Özer - Ateş Böceği
3. Halil Sezai - İsyan
4. Tuğkan - Geber
5. Hakan Altun- Sen De Ağla
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Model- Sen Ona Aşıksın
7. Emre Aydın- Hoşça Kal
8. Seni Severdim - Yıldız Usmonova feat.Yaşar
9. Sena Şener- Porselen Kalbim
10. Sibel Bilgiç- Alışamadım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Levent Yüksel- Ya Sonra
12. Ayna- Ölünce Sevemezsem Seni
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın