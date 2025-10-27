onedio
Hasretle Dolan Gecelere Yakışacak 12 Şarkı

miray soysal
27.10.2025 - 16:01

Aşağıdaki 12 şarkı, akşamın en sessiz anlarında dudaklarda mırıldanılacak, içe dönük bir sıcaklık ve hafif bir burukluk bırakacak şekilde seçildi. Her parçada bir anı, bir nefes, bazen bir pişmanlık, bazen de umut saklı: çay koyun, perdeleri hafifçe çekin, dinlemeye başlayın.

1. Tan Taşçı - Rica Ederim

2. Mithat Can Özer - Ateş Böceği

3. Halil Sezai - İsyan

4. Tuğkan - Geber

5. Hakan Altun- Sen De Ağla

6. Model- Sen Ona Aşıksın

7. Emre Aydın- Hoşça Kal

8. Seni Severdim - Yıldız Usmonova feat.Yaşar

9. Sena Şener- Porselen Kalbim

10. Sibel Bilgiç- Alışamadım

11. Levent Yüksel- Ya Sonra

12. Ayna- Ölünce Sevemezsem Seni

