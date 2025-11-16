onedio
Hangisi "Takotsubo Kardiyomiyopatisi"nin Halk Arasında Bilinen Adıdır?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.11.2025 - 22:40

16 Kasım Pazar Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru açıldı. Hangisi 'Takotsubo Kardiyomiyopatisi'nin Halk Arasında Bilinen Adıdır? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı.

Takotsubo Kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adı merak edildi.

İşte, doğru cevap...

A) Japon Kalbi Sendromu

B) Kedi Kalbi Sendromu

C) Taş Kalp Sendromu

D) Kırık Kalp Sendromu

Doğru Cevap: D, Kırık Kalp Sendromu

Kırık Kalp Sendromu Nedir?

www.muratturfan.com

Kırık Kalp Sendromu, stres, üzüntü, ani korku veya yoğun duygusal durumlar sonrası ortaya çıkabilen, kalp krizi belirtilerini taklit eden bir rahatsızlık olarak bilinmektedir.

Takotsubo Kardiyomiyopatisi Nedir, Halk Arasında Bilinen Adı Ne?

Bir Japon bilim adamı tarafından isimlendirilen kırık kalp sendromunun tıbbi adı Takotsubo Kardiyomiyopatisidir. Ani stres kaynaklı kişinin kalp kasını hızlıca zayıflatan kırık kalp sendromu genellikle geçici bir hastalık çeşidi olarak bilinmektedir.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
