Hangi Yemek Konulu Dizi Tam Senlik?
Hangi Yemek Konulu Dizi Tam Senlik?
Hangi yemek konulu dizi senin ruhuna en çok hitap ediyor? Lezzet dolu sahneleriyle, keyifli anlarıyla seveceğin diziyi bulmak için bu teste katıl. Hazırsan başlayalım!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yemek yapma konusunda ne kadar beceriklisin?
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2. Yemek yerken bir şeyler izlemeyi seviyor musun?
3. Peki, bu patates çeşitlerinden hangisini daha çok seviyorsun?
4. Favori yemeğini kaç dakikada hazırlıyorsun?
5. Sevdiğin yumurta çeşidini seç bakalım!
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