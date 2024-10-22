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Hangi Yemek Konulu Dizi Tam Senlik?

etiket Hangi Yemek Konulu Dizi Tam Senlik?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 20:31

Hangi yemek konulu dizi senin ruhuna en çok hitap ediyor? Lezzet dolu sahneleriyle, keyifli anlarıyla seveceğin diziyi bulmak için bu teste katıl. Hazırsan başlayalım!👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yemek yapma konusunda ne kadar beceriklisin?

2. Yemek yerken bir şeyler izlemeyi seviyor musun?

3. Peki, bu patates çeşitlerinden hangisini daha çok seviyorsun?

4. Favori yemeğini kaç dakikada hazırlıyorsun?

5. Sevdiğin yumurta çeşidini seç bakalım!

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6. Bu çikolatalardan birini seç!

7. Söyle bakalım, tek başına mantı açabilir misin?

7. Söyle bakalım, tek başına mantı açabilir misin?

8. Son olarak, kaç yıldır yemek yaptığını öğrenelim!

Chef’s Table

Chef’s Table

Chef’s Table' tam senlik! Sen derinlemesine yaşamayı ve anlamlı deneyimleri seviyorsun. Bu belgesel dizisinde her bölüm, sadece yemek yapmaktan daha fazlasını anlatıyor; şeflerin yaşam felsefelerini ve tutkulu yolculuklarını gösteriyor. Senin gibi hayatı dolu dolu yaşayan biri için, her bölümde keşfedecek çok şey var. Yemek bir sanat, ve bu dizi senin gibi sanatı seven biri için mükemmel!

The Bear

The Bear

'The Bear' tam da sana göre! Mutfakta yaşanan karmaşa, hayatın içinden geçen zorluklar ve kişisel mücadeleler, senin “anlatılmaz, yaşanır” tarzına müthiş uyacak. Kendini karakterlerle özdeşleştirip, o yoğun atmosferde sanki sen de mutfağın içindeymişsin gibi hissedeceksin. İzlediğin her bölüm seni derin düşüncelere sürükleyebilir. Haydi, bu dizi seni bekliyor!

Somebody Feed Phil

Somebody Feed Phil

'Somebody Feed Phil' tam da senin gibi bir maceraperest için! Dünyanın farklı yerlerini keşfetmeyi, yeni lezzetleri denemeyi seviyorsun. Phil’in enerjisi ve merakı, senin de dünyayı onunla birlikte geziyormuşsun gibi hissetmene neden olacak. Bu diziyi izlerken, farklı kültürler ve lezzetler seni her bölümde şaşırtacak!

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Somebody Feed Phil