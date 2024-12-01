Hangi Temizlik Stili Sana Daha Uygun?
Hangi Temizlik Stili Sana Daha Uygun?
Temizlik yapmak kimisi için terapi gibidir. Kimisi ise o kadar zorlanır ki temizlik yapmak bile istemez. Peki senin temizlik stilin hangisi?
Hazırsan başlayalım! 😉
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1. İlk olarak söyle bakalım; temizlik yaparken en çok neye dikkat edersin?
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2. Temizlik için genellikle ne kadar zaman ayırırsın?
3. Temizlik yaparken kendini en çok ne zaman rahat hissedersin?
4. Misafirler geleceği zaman nasıl bir temizlik yaparsın?
5. Temizlik yaparken kendini en çok hangisi mutlu eder?
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6. Temizlik malzemelerini nasıl seçersin?
7. Temizlik sırasında müzik dinlemeyi sever misin?
8. Temizlik yapmaya nereden başlarsın?
9. Son olarak; temizlik bittikten sonra evin nasıl görünmesini istersin?
Detaylı temizlik tam senlik!
Düzenli bir temizlik tam senlik!
Rahat temizlik tam senlik!
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Sorgulama yetisini fazlaca kullanan bir dünyalı.
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