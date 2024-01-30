Hangi Taylor Swift Şarkısı Seni Anlatıyor?
Hangi Taylor Swift Şarkısı Seni Anlatıyor?
Taylor Swift'in her şarkısı içimize işliyor ve dinlemeye doyamıyoruz. Ama bu testle seni bu aralar tam anlamıyla anlatan Taylor Swift şarkısını söyleyeceğiz!
Haydi testi çöz bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Söyle bakalım, aşk işleri nasıl gidiyor?
2. "Benim için aşk..."
3. Şu sıralar aşağıdakilerden en çok hangisi gibi hissediyorsun?
4. 2024 için en büyük hayalin ne?
5. Biraz üzücü bir soruyla devam edelim... En son ne zaman ağlamıştın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki genellikle seni ne üzer?
7. Genellikle hangi moddayken Taylor Swift dinliyorsun?
8. Son olarak, bir Taylor kombini seç bakalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda