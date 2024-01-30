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Hangi Taylor Swift Şarkısı Seni Anlatıyor?

etiket Hangi Taylor Swift Şarkısı Seni Anlatıyor?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 18:46

Taylor Swift'in her şarkısı içimize işliyor ve dinlemeye doyamıyoruz. Ama bu testle seni bu aralar tam anlamıyla anlatan Taylor Swift şarkısını söyleyeceğiz! 

Haydi testi çöz bakalım!

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1. Söyle bakalım, aşk işleri nasıl gidiyor?

2. "Benim için aşk..."

3. Şu sıralar aşağıdakilerden en çok hangisi gibi hissediyorsun?

4. 2024 için en büyük hayalin ne?

5. Biraz üzücü bir soruyla devam edelim... En son ne zaman ağlamıştın?

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6. Peki genellikle seni ne üzer?

7. Genellikle hangi moddayken Taylor Swift dinliyorsun?

8. Son olarak, bir Taylor kombini seç bakalım!

8. Son olarak, bir Taylor kombini seç bakalım!
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Seni anlatan Taylor şarkısı, I Knew You Were Trouble!

Ah canım, sana öyle üzüldük ki! Sen kalbinin aşırı kırıldığı bir ilişkiden çıkmışsın ve bu kırgınlık biraz da öfkeyle karışık bir şekilde içinde garip duygulara sebep olmuş. Bu duyguların en güzel yansımasını I Knew You Were Trouble şarkısında bulabilirsin. Şarkıyı aç, bağırarak söyle ve içindeki öfkeyi at!

Seni anlatan Taylor şarkısı, Don’t Blame Me!

Verdiğin cevaplara göre bizce sen çoook fena aşık olmuşsun! Bu öylesine bir aşk ki, içinden taşıyor resmen! Bu yüzden de Don’t Blame Me şarkısı sana çok uygun. Taylor, şarkıda içinde dolup taşan aşkı tam da senin hislerine tercüman olacak şekilde ifade ediyor. Hemen şu an açmanı öneririz!

Seni anlatan Taylor şarkısı, Shake It Off!

Senin gibi özel birinin kendi değerinin farkında olması ne kadar güzel! Sen tek başına da gayet yeterli olabileceğini fark etme aşamasındasın. Bu yüzden de kimseleri takmıyor, sadece kendi yoluna bakıyorsun. Senin gibi gücüne güç katan birinin dinlemesi gereken şarkı da tabii ki Shake It Off! Şarkıyı aç ve dans etmeye başlayarak gücüne güç kat!

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