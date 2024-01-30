Hangi Taylor Swift Şarkısı Seni Anlatıyor?

Senin gibi özel birinin kendi değerinin farkında olması ne kadar güzel! Sen tek başına da gayet yeterli olabileceğini fark etme aşamasındasın. Bu yüzden de kimseleri takmıyor, sadece kendi yoluna bakıyorsun. Senin gibi gücüne güç katan birinin dinlemesi gereken şarkı da tabii ki Shake It Off! Şarkıyı aç ve dans etmeye başlayarak gücüne güç kat!