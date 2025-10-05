Hangi Şiir Sizin Aşkınızı Anlatıyor?
Bazen bir bakışla başlayan bazen yıllara yayılan bir şeyden bahsediyoruz. Aşk! Söyleyemediklerimizi aktarabilen, içimizde biriken duyguları dışa vuran şiirler sayesinde aşkı somutlaştırabiliriz.
Aşkınızı somutlaştırmak ister misiniz? İlişkinizi ve duygulara bakış açınızı bize anlatın, birlikte aşkınıza yakışan şiiri bulalım!
1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi aşkı ne ile tanımladığınızı söyler misiniz?
3. Peki, partneriniz ile geçirdiğiniz hangi özel anı seviyorsunuz?
4. İlişkinizde hangi duygu daha yoğun?
5. Aşkınızı bir düşünün bakalım. Hangi renge benziyor?
6. Mektup yazma zamanı! Hangi cümle ile başlarsınız?
7. Aşkınıza eşlik edecek bir müzik tarzı seçin!
8. Son olarak! Partnerinizi anlatır mısınız?
Nazım Hikmet - Seni Düşünmek Güzel Şey
Turgut Uyar - Göğe Bakma Durağı
Attila İlhan - Ben Sana Mecburum
Orhan Veli - Anlatamıyorum
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
