Hangi Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi Senin Ruh Eşin?
Bazen tatlı krizine giriyor, bazen tuzlu bir şeyler arıyorsun ama aslında sana en uygun sağlıklı atıştırmalık çoktan belli! Senin ruhuna en iyi gelen tarif, seni hem mutlu edecek hem de enerjini yükseltecek. Hadi bakalım, sorulara cevap ver ve mutfakta senin ruh eşin hangi tarif çıkacak birlikte bakalım!
1. Sabah uyandığında ilk işin ne?
2. Gün içinde enerjini en çok ne tüketiyor?
3. Tatlı yaparken en çok hangisini kullanırsın?
4. Sormadan olmaz! Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
5. Senin için yemek hazırlamak…
6. Peki, spordan sonra en çok hangi atıştırmalığı tercih edersin?
7. Çantanda her zaman ne bulundurursun?
8. Son olarak, en çok hangi tat seni temsil ediyor?
Elma dilimleri ve fıstık ezmesi!
Tropikal smoothie bowl!
Yoğurtlu granola!
Muzlu yulaflı bar!
