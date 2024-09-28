Hangi Romantik Komedi Sizin Aşk Hikayenizi Anlatıyor?
Hangi Romantik Komedi Sizin Aşk Hikayenizi Anlatıyor?
Herkesin ilişkisini benzettiği bir romantik komedi vardır. Peki sizin ilişkiniz hangi romantik komediye benziyor merak ediyorsan haydi teste!
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1. Cinsiyetini öğrenelim mi önce?
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2. İlişki senin için ne anlama geliyor?
3. Peki sence ex'ten next olur mu?
4. Partide seni en çok ne yaparken görürüz?
5. Bu ilişkide en çok neyden korkuyorsun?
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