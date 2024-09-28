Hangi Romantik Komedi Sizin Aşk Hikayenizi Anlatıyor?

Aşkı sen hiç uzaklarda aramıyorsun. Zaten aradığın aşkı da yanı başında buldun. Aşk hikayeniz aslında eski bir dostluğa dayanıyor. Siz çok uzun zamandır iyi arkadaşsınız, şimdi bu arkadaşlık aşka dönüşmüş. Eee bu durum ikinizi de çok mutlu ediyor tabii. Bellki çok uzun zamandır görüşmüyordunuz ama birbirinizi görür görmez ikinizin de içinde bir şeyler kıpırdadı. Ve bir anda kendinizi bu aşkın içinde buldunuz. Bu arkadaşlıktan aşka dönen ilişki hangi filme benziyor dersen, sizin hikayenizin filmi Always Be My Maybe.