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Hangi Romantik Komedi Sizin Aşk Hikayenizi Anlatıyor?

etiket Hangi Romantik Komedi Sizin Aşk Hikayenizi Anlatıyor?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 23:46

Herkesin ilişkisini benzettiği bir romantik komedi vardır. Peki sizin ilişkiniz hangi romantik komediye benziyor merak ediyorsan haydi teste!

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1. Cinsiyetini öğrenelim mi önce?

2. İlişki senin için ne anlama geliyor?

3. Peki sence ex'ten next olur mu?

4. Partide seni en çok ne yaparken görürüz?

5. Bu ilişkide en çok neyden korkuyorsun?

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6. Senin için romantik bir tatil nerede yapılır?

7. Bir ilişkinin en güzel başlama yolu sence nedir?

8. Son olarak ilişkide partnerinden beklentin nedir?

Sizin ilişkinizi anlatan film: The Holiday!

Sizin ilişkinizi anlatan film: The Holiday!

Sıcacık bir romantik komedi olan The Holiday, aslında aşkın her an her yerde karşınıza çıkabileceğini anlatıyor. Sizin aşk hikayeniz de aynen böyle süprizlerle dolu. Hiç beklemediğin anda karşına çıkan bu aşkın sana çok iyi geldiği kesin! İlişkiniz hep heyecan dolu bir macera. Beklemediğin anda, beklemediğin yerde başlayan aşk hikayeniz hız kesmeden devam ediyor. Monoton hayatına renk katan bu aşk hikayesi aynı The Holiday filmindeki aşklara benziyor.

Sizin ilişkinizi anlatan film: Always Be My Maybe!

Sizin ilişkinizi anlatan film: Always Be My Maybe!

Aşkı sen hiç uzaklarda aramıyorsun. Zaten aradığın aşkı da yanı başında buldun. Aşk hikayeniz aslında eski bir dostluğa dayanıyor. Siz çok uzun zamandır iyi arkadaşsınız, şimdi bu arkadaşlık aşka dönüşmüş. Eee bu durum ikinizi de çok mutlu ediyor tabii. Bellki çok uzun zamandır görüşmüyordunuz ama birbirinizi görür görmez ikinizin de içinde bir şeyler kıpırdadı. Ve bir anda kendinizi bu aşkın içinde buldunuz. Bu arkadaşlıktan aşka dönen ilişki hangi filme benziyor dersen, sizin hikayenizin filmi Always Be My Maybe.

Sizin ilişkinizi anlatan film: Mamma Mia!

Sizin ilişkinizi anlatan film: Mamma Mia!

Senin için aşk demek eğlenmek demek. O yüzden senin ilişkin de eğlenceli ve kahkaha dolu olmalı. Zaten böyle bir ilişki içindesin değil mi? Eğlence ve macera dolu aşk hikayeniz anılarla dolu. Birlikte çıktığınız her macera sana heyecan ve eğlence getiriyor. Senin de aşktan beklentin bu. Hayatın tadını çıkarmayı da çok iyi biliyorsunuz. Aşk ve dansın hep devam ettiği bu ilişki Mamma Mia filmine benziyor.

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