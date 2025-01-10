Detayları Bilinmeyen İlk Ev Kredisi Haberleri Bile Ev Fiyatlarının Artmasına Yetti

'Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz.' ifadelerini kullanan Şimşek bu konuda çalışmalar yapıldığını belirtti. Ancak şartların ve detayların ne olduğu açıklanmadı.