Detayları Bilinmeyen İlk Ev Kredisi Haberleri Bile Ev Fiyatlarının Artmasına Yetti
Detayları Bilinmeyen İlk Ev Kredisi Haberleri Bile Ev Fiyatlarının Artmasına Yetti
Ülkemizde pandemi sonrası yaşanan barınma krizi katlanarak devam ediyor. Fiyatların Avrupa'yı bile sollaması kiraları da fahiş fiyatlara getiriyor. Ev sahibi kiracı gerginliği bitmiyor. Mehmet Şimşek de kiraların enflasyonun en büyük sebebi olarak yorumladı ve bu konuda çalışmalar yapılacağını duyurdu. Henüz detaylar, şartlar bile belli olmamışken ilan sitelerindeki artışlar dikkat çekti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programına katıldı.
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Pek çok kişiye göre söylentiler bile fiyatların artmasına yetti.
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Takip edilen ilanlar paylaşıldı.
Fiyatlar sürekli değişiyor.
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Haberden sonra %25 zam gelmiş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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