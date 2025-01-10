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Haftanın Sonunda Piyasalar Hareketlendi: 10 Ocak’ta Borsa Düşerken, Petrol ve Altın Yükseliyor

etiket Haftanın Sonunda Piyasalar Hareketlendi: 10 Ocak’ta Borsa Düşerken, Petrol ve Altın Yükseliyor

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 18:17

Haftanın son iş gününde piyasalarda hareketlilik hız kesmeden devam etti. Altından dövize, Borsa İstanbul’dan Brent petrol fiyatlarına kadar birçok alanda dikkat çekici gelişmeler yaşandı. İşte günün özetine bir göz atalım!

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Borsa İstanbul’da dün pozitif seyir görülmüş, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan kapatmıştı.

Borsa İstanbul’da dün pozitif seyir görülmüş, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan kapatmıştı.

Ancak bugün tablo tersine döndü ve endeks günü yüzde 1,14 değer kaybıyla 9.886,71 puanda tamamladı.

Güne 10.013,36 puanla başlayan endekste, özellikle banka ve holding hisselerindeki yatay hareketler dikkat çekti.

Güne 10.013,36 puanla başlayan endekste, özellikle banka ve holding hisselerindeki yatay hareketler dikkat çekti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Holding endeksi yüzde 0,03 artışla oldukça sınırlı bir yükseliş sergiledi.

Günün en çok kazandıran sektörü bugün de spor hisseleri oluyor.

Günün en çok kazandıran sektörü bugün de spor hisseleri oluyor.

Öte yandan, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 0,22 oranında düşerek en çok kaybettiren sektör oldu.

Döviz piyasasında dalgalanma devam ediyor.

Döviz piyasasında dalgalanma devam ediyor.

Dolar/TL 35,4123 seviyesine yükseldi ve yüzde 0,21’lik artış kaydetti. Euro/TL ise 36,3667 seviyesine geriledi ve yüzde 0,25 oranında değer kaybetti.

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Altın fiyatları, hem ons hem de gram tarafında sakin bir seyir izliyor.

Altın fiyatları, hem ons hem de gram tarafında sakin bir seyir izliyor.

Gram altın güne 3.032 TL’den başladı. Gün içinde en düşük 3.031 TL, en yüksek ise 3.043 TL seviyelerini test etti. Şu an 3.040 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın 5.040 TL’den alıcı buluyor.

Çeyrek altın 5.040 TL’den alıcı buluyor.

Cumhuriyet altını ise  20.550 TL’den işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları, Ekim ayından bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıktı ve günü 80,50 dolar seviyesinde tamamlıyor.

Brent petrol fiyatları, Ekim ayından bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıktı ve günü 80,50 dolar seviyesinde tamamlıyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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