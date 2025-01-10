Haftanın Sonunda Piyasalar Hareketlendi: 10 Ocak’ta Borsa Düşerken, Petrol ve Altın Yükseliyor
Haftanın Sonunda Piyasalar Hareketlendi: 10 Ocak’ta Borsa Düşerken, Petrol ve Altın Yükseliyor
Haftanın son iş gününde piyasalarda hareketlilik hız kesmeden devam etti. Altından dövize, Borsa İstanbul’dan Brent petrol fiyatlarına kadar birçok alanda dikkat çekici gelişmeler yaşandı. İşte günün özetine bir göz atalım!
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Borsa İstanbul’da dün pozitif seyir görülmüş, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan kapatmıştı.
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Güne 10.013,36 puanla başlayan endekste, özellikle banka ve holding hisselerindeki yatay hareketler dikkat çekti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.
Günün en çok kazandıran sektörü bugün de spor hisseleri oluyor.
Döviz piyasasında dalgalanma devam ediyor.
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Altın fiyatları, hem ons hem de gram tarafında sakin bir seyir izliyor.
Çeyrek altın 5.040 TL’den alıcı buluyor.
Brent petrol fiyatları, Ekim ayından bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıktı ve günü 80,50 dolar seviyesinde tamamlıyor.
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