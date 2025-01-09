Sağlıklı İletişim Çok Önemli: Partnerine Hissettiklerini Anlatmanın 10 Kolay Yolu
Sağlıklı İletişim Çok Önemli: Partnerine Hissettiklerini Anlatmanın 10 Kolay Yolu
Sağlıklı bir ilişki kurmanın en önemli bileşenlerinden biri, hislerinizi açık ve etkili bir şekilde partnerinize iletmektir. İşte kolay iletişim kurmanın yolları!
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1. Doğrudan yolu bul.
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2. Espri yoluyla açıl.
3. İlgi alanlarına yönel.
4. Açıkça ifade et.
5. Bir not bırak.
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6. Eylemlerinle göster.
7. Bir şarkı göndermeyi dene.
8. Geçmişten referans ver.
9. Empati kur.
10. Göz teması kur.
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