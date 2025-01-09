Sağlıklı İletişim Çok Önemli: Partnerine Hissettiklerini Anlatmanın 10 Kolay Yolu

Duygularını paylaşırken, partnerinin hislerine de duyarlı olmak önemli. 'Bugün benim için zor bir gün oldu, seninle paylaşmak istedim çünkü senin desteklerinle her şey daha kolay oluyor!' demek, ona olan güvenini ve ihtiyacını ifade eder. Bu, onun da kendini ifade etmesine olanak tanır ve karşılıklı bir anlayış yaratır. Birbirinize destek olmaktan asla vezgeçmemelisiniz..