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Bunun Adı Flört Şiddeti: Bu 11 Davranışa Maruz Kalıyorsanız Partnerinizden Hemen Uzaklaşın

etiket Bunun Adı Flört Şiddeti: Bu 11 Davranışa Maruz Kalıyorsanız Partnerinizden Hemen Uzaklaşın

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 23:46

Flört şiddeti kişinin güven verici bir ilişki yerine psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı ve hemen uzaklaşması gereken bir şiddet türüdür. Çoğu zaman bu davranışlar 'sevgi' olarak yorumlansa bile, kendinizi kötü hissettiğiniz tek bir an bile olsa o ilişkiden hemen uzaklaşmalısınız...

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1. Sürekli kontrol edilmek ve üzerinizde baskı hissetmek.

Partneriniz aşırı derecede ve artık rahatsız edici boyutta sizin kiminle, nerede, ne yaptığınızı sorguluyor ve bilmek istiyorsa bu sağlıksız bir davranıştır. Ek olarak sosyal medya hesaplarınıza kadar kontrol ediyor ve mesaj atıyorsa kesinlikle sorgulamanız gereken davranışlardan biridir.

2. Aşırı bir kıskançlığa maruz kalmak.

İlişkilerde kıskançlık normal bir duygudur ancak bu davranış aşırıya kaçtığında kesinlikle bir sorun var demektir. Partneriniz en küçük bir davranıştan bile nem kapıyor ve güvensizlik duyuyorsa bu kontrol ihtiyacının bir göstergesidir.

3. Tehdit edilmek ya da şantaj yapmak.

Partneriniz istediğini elde etmek için size şantaj yapıyor veya tehdit ediyorsa bu çok ciddi bir suçtur. Duygusal manipüle edici cümlelerle hiç kimse size istemediğiniz bir şey yaptıramaz. Güvenli bir ilişkide korku ve endişe olmamalıdır.

4. Yalnızlaştığınızı hissetmek.

Partneriniz sadece kendisiyle görüşmenizi istiyor ve sizin ailenizle geçirdiğiniz vakte kadar bir sınırlama koymaya çalışması yine flört şiddeti türlerinden biridir. Bu sizin kendi dünyanızın içine hapsolmanıza ve zamanla yalnızlaşmanıza sebep olur.

5. Küçümsendiğinizi hissetmek.

Partneriniz sizinle sürekli alay ediyor, küçümsüyor veya değersiz hissettiriyorsa bu duygusal şiddetin en büyük örneklerinden biridir. Size tahammül edilemeyecek sıfatlarla nitelendiriyorsa, bu davranış özgüveninizi zedeler.

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6. Fiziksel şiddete maruz kalmak.

İlişkide asla kabul edilemeyecek davranış, fiziksel şiddettir. Partneriniz size vuruyor, itiyor veya herhangi şiddet içeren bir davranışa maruz bırakıyorsa ilişkinizi hemen sonlandırmalısınız. Fiziksel şiddet, zamanla daha da kötüleşir ve can güvenliğiniz tehlikeli bir noktaya gider.

7. Ekonomik olarak kontrol edilmek.

Partneriniz, maddi kaynaklarınızı kontrol ediyor veya sizin finansal bağımsızlığınızı kısıtlamaya çalışıyorsa bu ekonomik şiddet olarak olarak adlandırılır ve özgürlüğünüze ciddi zararlar verir. Kimse sizin paranıza el koyamaz ve karışamaz.

8. Cinsel zorlamaya maruz kalmak.

Rızanız olmadan cinsel birlikteliğe zorlanmanız sizin bedeninize karşı çok ciddi bir ihlaldir. İsteğiniz dışında kimse sizin sınırlarınızı göz ardı edemez. İstemediğiniz cinsel aktivitelere zorlanıyorsanız hemen ilişkinizi bitirmelisiniz.

9. Sürekli eleştirilmek.

Partneriniz sizi hiçbir şekilde yeterli hissettirmiyorsa size duygusal olarak bir şiddet uyguluyor demektir. Yaptığınız her şeyi küçümseyen, hatalarınızı abartan hatta size hata yapma fırsatı vermeyen her davranış sizin asla iyiliğinizi istemez. Siz bundan çok daha fazlasısınız.

10. Manipüle edilmek.

Sizi sürekli manipüle eden ve kendi isteklerini dayatan bir partner duygusal sağlığınızı da tehdit eder. Bu davranışlar size sürekli kendinizi suçlu hissettirir. Partnerinizin isteklerine boyun eğmeyin ve bu hayattaki en önemli şeyin kendiniz ve kendi istekleriniz olduğunu hep hatırlayın.

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11. İlgisiz ve umursamaz davranışlar.

Partneriniz sizin duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundadır ama duygusal bir ilişkide bu zaten zorunluluk olmaz aksine kalpten gelir. Eğer  partneriniz tarafından umursandığınızı düşünmüyorsanız yine bu ilişkiyi bitirmeniz gereken sebeplerden biridir.

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