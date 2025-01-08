Bunun Adı Flört Şiddeti: Bu 11 Davranışa Maruz Kalıyorsanız Partnerinizden Hemen Uzaklaşın
Bunun Adı Flört Şiddeti: Bu 11 Davranışa Maruz Kalıyorsanız Partnerinizden Hemen Uzaklaşın
Flört şiddeti kişinin güven verici bir ilişki yerine psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı ve hemen uzaklaşması gereken bir şiddet türüdür. Çoğu zaman bu davranışlar 'sevgi' olarak yorumlansa bile, kendinizi kötü hissettiğiniz tek bir an bile olsa o ilişkiden hemen uzaklaşmalısınız...
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1. Sürekli kontrol edilmek ve üzerinizde baskı hissetmek.
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2. Aşırı bir kıskançlığa maruz kalmak.
3. Tehdit edilmek ya da şantaj yapmak.
4. Yalnızlaştığınızı hissetmek.
5. Küçümsendiğinizi hissetmek.
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6. Fiziksel şiddete maruz kalmak.
7. Ekonomik olarak kontrol edilmek.
8. Cinsel zorlamaya maruz kalmak.
9. Sürekli eleştirilmek.
10. Manipüle edilmek.
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11. İlgisiz ve umursamaz davranışlar.
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