Bunun Adı Flört Şiddeti: Bu 11 Davranışa Maruz Kalıyorsanız Partnerinizden Hemen Uzaklaşın

Sizi sürekli manipüle eden ve kendi isteklerini dayatan bir partner duygusal sağlığınızı da tehdit eder. Bu davranışlar size sürekli kendinizi suçlu hissettirir. Partnerinizin isteklerine boyun eğmeyin ve bu hayattaki en önemli şeyin kendiniz ve kendi istekleriniz olduğunu hep hatırlayın.