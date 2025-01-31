Hangi Romantik Filmin Başrolüsün?
Hangi Romantik Filmin Başrolüsün?
Belki ağlayarak belki içimizde bazı duyguları hissederek izlediğimiz romantik filmler istek değil ihtiyaçtır. Kendimizi başrol karakterlerden birinin yerine koyarız ve artık o film bizim hayatımız olur. Romantik filmlerin bize hissettirdiği duygular aslında bizim özlem duyduğumuz duygulardır.
Hangi Romantik Filmin Başrolüsün?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatında hangi tür ilişkiler seni daha çok heyecanlandırır?
4. Bir tatilde en çok ne yapmayı seversin?
5. En iyi arkadaşın bir problemle karşılaştığında nasıl yardımcı olursun?
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6. Bir filmde hangi tür karakter seni en çok etkiler?
7. Birlikte olduğun kişiyle nasıl vakit geçirmeyi tercih edersin?
8. İnsanlara kolay bağlanır mısın?
9. Aşkını nasıl ifade edersin?
10. Son olarak aşk acısı çekerken tamamen dış dünyaya kendini kapatıyor musun?
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Eternal Sunshine of the Spotless Mind
The Notebook
Pretty Woman
The Fault in Our Stars
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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