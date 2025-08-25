onedio
Hangi Rock Grubunun Menajeri Olmalıydın?

İrem Coşkun
25.08.2025 - 23:45

Sahne tozunu yutmadın ama perde arkasında bütün ipler senin elinde olabilir! Soundcheck'ten kulis krizlerine kadar, bir rock grubunun menajeri olmak öyle kolay iş değil. Peki hangi efsane grubun menajeri sen olmalıydın? Bu test sana cevabı veriyor! 👇

1. Grubun bir üyesi turne günü ortadan kayboldu! Ne yaparsın?

2. Sence bir rock grubunu kalıcı yapan en önemli şey ne?

3. Hangi rol sana daha çok uyuyor?

4. Grubun yeni albüm kapağına karar vereceksin. Fikrin ne olurdu?

5. Turne otobüsünde nasıl bir ortam olmalı?

6. Bir müzik belgeseli çekilecek, hangi detaylar senin için öncelikli?

7. Sence rock deyince akla ilk hangisi gelmeli?

8. Ve final sorusu: Senin yönetim tarzın neye benziyor?

Metallica!

Sen tam bir iş bitiricisin! Metallica gibi dev bir grubun menajeri olmak kolay değil! Hem otoriter olman gerek hem de grubun yaratıcılıklarına alan tanıman. Senin organizasyon yeteneğin, sahne arkası savaşlarını yönetme tarzın ve “Her şey mükemmel olmalı” anlayışın, James Hetfield gibi isimlerin gözünde altın değerinde. Bir konser iptal olacaksa önce seni ikna etmeleri lazım. 🤘

Mötley Crüe!

Hazırlıklı ol, çünkü bu sadece bir menajerlik değil; bu bir yangın söndürme operasyonu! Mötley Crüe gibi bir grubun menajeri olmak için sinirlerin çelik gibi, miden de kaya gibi olmalı. Bitmek bilmeyen skandallar, gece 5'te kaybolan bateristler, sahnede ayık olmayan vokaller… Ama sen mi? Sen bu kaosun içinde kral/kraliçe gibi yürürsün! Bu grubun disiplinli kalabilmesi için senin gibi otoriter birine ihtiyaç var!

Radiohead!

Derin düşünceler, deneysel işler, karanlık ama aydınlatıcı müzik… Radiohead’in ruhuna en çok sen yakınsın. Onlar konuşmasa da sen ne düşündüklerini anlarsın. Medyada çok gözükmesen de perde arkasındaki gerçek güç sensin! Sen olmasan Thom Yorke kaybolurdu, bunu hepimiz biliyoruz. Senin strateji yeteneğinle grup sadece efsane değil, kült olurdu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
