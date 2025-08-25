Hazırlıklı ol, çünkü bu sadece bir menajerlik değil; bu bir yangın söndürme operasyonu! Mötley Crüe gibi bir grubun menajeri olmak için sinirlerin çelik gibi, miden de kaya gibi olmalı. Bitmek bilmeyen skandallar, gece 5'te kaybolan bateristler, sahnede ayık olmayan vokaller… Ama sen mi? Sen bu kaosun içinde kral/kraliçe gibi yürürsün! Bu grubun disiplinli kalabilmesi için senin gibi otoriter birine ihtiyaç var!