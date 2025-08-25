Hangi Rock Grubunun Menajeri Olmalıydın?
Sahne tozunu yutmadın ama perde arkasında bütün ipler senin elinde olabilir! Soundcheck'ten kulis krizlerine kadar, bir rock grubunun menajeri olmak öyle kolay iş değil. Peki hangi efsane grubun menajeri sen olmalıydın? Bu test sana cevabı veriyor! 👇
1. Grubun bir üyesi turne günü ortadan kayboldu! Ne yaparsın?
2. Sence bir rock grubunu kalıcı yapan en önemli şey ne?
3. Hangi rol sana daha çok uyuyor?
4. Grubun yeni albüm kapağına karar vereceksin. Fikrin ne olurdu?
5. Turne otobüsünde nasıl bir ortam olmalı?
6. Bir müzik belgeseli çekilecek, hangi detaylar senin için öncelikli?
7. Sence rock deyince akla ilk hangisi gelmeli?
8. Ve final sorusu: Senin yönetim tarzın neye benziyor?
Metallica!
Mötley Crüe!
Radiohead!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
