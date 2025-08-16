Hangi Müzik Klibi Seni Anlatıyor?
Kimi zaman dramatik bir sokak lambası altında yürürken, kimi zaman disko topunun altında zıplarken... Hayat da bazen bir müzik klibine benziyor, değil mi? Peki sen bir klibin içinde olsan bu hangisi olurdu? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
1. Hayatında en çok hangi duyguyla başa çıkmakta zorlanıyorsun?
2. Peki, sabah ilk iş olarak ne yaparsın?
3. Bir klipte rol alacaksın, nasıl bir sahnede sen olmalısın?
4. Söyle bakalım, hangi sanatçının dans performansını daha başarılı buluyorsun?
5. Bir klip yönetmeni olsan neye öncelik verirdin?
6. Sence aşkı en iyi anlatan şey ne?
7. Peki ünlü bir şarkıcı olsan, sahnede seni temsil eden detay hangisi olurdu?
8. Son olarak, senin klibinin en son sahnesi nasıl olmalı?
A-ha - Take On Me
Lady Gaga - Bad Romance
Sia - Chandelier
