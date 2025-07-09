Hangi Küçük Hareketinle Partnerini Kendine Daha Çok Bağlıyorsun?
Aşk, bazen büyük sürprizlerde değil küçük ama anlamlı hareketlerde saklıdır! Peki senin o büyülü dokunuşun ne? Partnerini kendine daha çok bağlayan o ufak ama etkili hamleni öğrenmek için hemen testi çözmeye başla!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
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2. Sabah uyandığınızda ona genelde ne söylersin?
3. Partnerinle uzun bir günün ardından buluştuğunda ilk yaptığın şey ne olur?
4. Partnerin stresli olduğunda ona nasıl yaklaşırsın?
5. Birlikte film izlerken hangi türü tercih edersin?
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6. İlişkinizin monotonlaştığını hissettiğinde ne yaparsın?
7. İlişkinizin yıldönümünde ne yapmayı tercih edersin?
8. Son olarak, ona sevgini göstermek için en çok hangi yolu kullanırsın?
Romantizmle bağlılık sağlıyorsun!
Küçük jestlerle kalbini fethediyorsun!
Eğlence ve pozitiflikle onu büyülüyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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