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Hangi Girişimcilik Türü Tam Senlik?

etiket Hangi Girişimcilik Türü Tam Senlik?

godot
godot - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 17:01

Girişimcilik senin ruhunda var biliyoruz. Peki hangi tür girişimcilik tam sana göre?

Öğrenmek istiyorsan bu testi hemen çöz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz ilk olarak?

2. Yaşını da öğrenelim mi?

3. Hayatında değiştirmek istediğin şey ne?

4. Şu anlardan birini yaşadığını hayal et. Hangisini yaşamak daha tatmin olmuş hissettirdi?

5. Senin girişiminde hangisi daha önemli?

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6. Hangisi seni daha çok heyecanlandırır?

7. Girişimcilik tarzını şöyle bir düşünürsen göre hangisi senin iş yapma şekline daha çok benziyor?

8. Son olarak söyle bakalım daha çok duygusal mısın yoksa mantıklı mı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

İç Girişimcilik

Sen bir verimlilik canavarısın. Sürekli daha iyiyi isteyen bir yapın var. Çünkü sen kolay kolay tatmin olmazsın. Hep bir gelişim, hep bir değişim istersin hayatında ve işinde. Sana göre bir şey iyiye gitmiyorsa kötüye gidiyordur. Bu yüzden senin girişimcilik türün iç girişimcilik. İşleri daha iyiye götüren güzel fikirlerin peşinde olmalı ve fikirlerini bir bir hayata geçirmelisin.

Yaratıcı Girişimcilik

Sen hiç bulunmayanın peşindesin. Çünkü senin olayın keşfetmek. Derin düşüncelere dalar, hayallerde kaybolursun sürekli. Yaratıcı, sürekli arayan, ihtiyaçlara çözüm üreten bir zekan var. İnsanların ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu herkesten önce analiz edip bunu bir iş fikrine dönüştürebiliyorsun. Bu yüzden senin işin kesinlikle yaratıcı girişimcilik.

İnternet Girişimciliği

Sen girişiminle büyük kitleleri etkilemenin peşindesin. İşin insanlar arasında bağ kursun, işlerini kolaylaştırsın, eğlendirsin istiyorsun. Asıl olayın bağlantı kurmak. Birbirini talep eden her şeyi buluşturmak. Bu yüzden sen kesinlikle internet girişimcisi olup fikirlerini bu büyülü dünyada gerçekleştirmelisin.

Sosyal Girişimcilik

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Sen dünya daha iyi bir yer olsun istiyorsun. İnsanlara yardım etmek gibi yüce bir amacın var bu hayatta. Hem topluma hem de bireylere faydalı olacak fikirlerin var. Para senin için her zaman arka planda. Bu yüzden sen kesinlikle sosyal girişimcisin.

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