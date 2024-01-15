Hangi Girişimcilik Türü Tam Senlik?
Hangi Girişimcilik Türü Tam Senlik?
Girişimcilik senin ruhunda var biliyoruz. Peki hangi tür girişimcilik tam sana göre?
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz ilk olarak?
2. Yaşını da öğrenelim mi?
3. Hayatında değiştirmek istediğin şey ne?
4. Şu anlardan birini yaşadığını hayal et. Hangisini yaşamak daha tatmin olmuş hissettirdi?
5. Senin girişiminde hangisi daha önemli?
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6. Hangisi seni daha çok heyecanlandırır?
7. Girişimcilik tarzını şöyle bir düşünürsen göre hangisi senin iş yapma şekline daha çok benziyor?
8. Son olarak söyle bakalım daha çok duygusal mısın yoksa mantıklı mı?
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