Hangi Girişimcilik Türü Tam Senlik?

Sen bir verimlilik canavarısın. Sürekli daha iyiyi isteyen bir yapın var. Çünkü sen kolay kolay tatmin olmazsın. Hep bir gelişim, hep bir değişim istersin hayatında ve işinde. Sana göre bir şey iyiye gitmiyorsa kötüye gidiyordur. Bu yüzden senin girişimcilik türün iç girişimcilik. İşleri daha iyiye götüren güzel fikirlerin peşinde olmalı ve fikirlerini bir bir hayata geçirmelisin.