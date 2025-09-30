Hangi Flört Cümlesiyle Kendini Ele Veriyorsun?
Evet evet, bazen ağzımızdan dökülen bir cümle bile flört karakterimizi ele verir. İtiraf et, senin de flört ederken farkında bile olmadan tekrarladığın o klasik cümlen var. Peki seni flörtlerde ele veren imza repliğin hangisi? Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. Birinden hoşlandığını ilk nasıl belli edersin?
3. Gelelim önemli bir noktaya! Flört ederken en çok bunlardan hangi kalıbı kullanırsın?
4. DM atarken en çok kullandığın emoji bunlardan hangisi peki?
5. Sana yapılan bir iltifata nasıl karşılık verirsin?
6. İlk buluşmada...
7. Hoşlandığın kişi sana yazmayınca...
8. Son olarak, aşkta en çok hangisi seni korkutur?
“Seninle konuşmak çok başka…” diyorsun!
“Ben aslında öyle flört eden biri değilimdir…” diyorsun!
“Sana bir şey diyeyim mi, sen çok başkasın...” diyorsun!
“Seninle bir gün geçirmek, bir haftaya bedel!” diyorsun!
