Hangi Ev İşi Seni Daha Çekici Yapıyor?

Meryem Hazal Çamurcu
13.09.2025 - 11:32

Ev işleri sadece düzen ve temizlik demek değil aslında, bunun dışında kişilerin yaşam tarzları ve karakterleri hakkında da bilgi veren bir şey. Bu ev işlerden bazıları bizi daha çekici hale getirebiliyor aslında. Seni hangi iş daha çekici yapıyor peki?

1. Önce cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç lütfen!

3. Arkadaşların aradı, yoldalarmış. Telefonu kapatır kapatmaz ilk yapacağın şey ne olur?

4. Bugün evde yalnızsın, planın ne?

5. Tatil senin için ne demek?

6. En sevdiğin kokuyu da soralım mı?

7. Arkadaşlarınla plan yaparken genelde senin rolün ne oluyor?

8. Senin için temizlik mi düzen mi daha önemli?

9. Birine misafirliğe gittiğinde ilk neye bakarsın?

10. Arkadaşların seni daha çok nasıl tanımlar?

Seni daha çekici yapan ev işi, yemek yapmak!

Seni çekici hale getiren ev işi yemek yapmak. Seni yemek yaparken gören herkes hayranlıkla izliyor. Bu işi çok sevdiğin için belki de bu kadar çekici gözüküyorsun. Elinin lezzetiyle yaptığın her yemek mükemmel oluyor. Sen insanların sadece karnını doyurmuyorsun, aynı zamanda yaptığın lezzetli yemeklerle kalplerini de fethediyorsun. İnsanlar senin yemeklerine bayılıyor doğru ama bunun yanında senin özenine de ayrı bir bayılıyorlar. Hele bir de yaptığın yemek şovların yok mu! Sen resmen cazibeni mutfakta gösteriyorsun.

Seni daha çekici yapan ev işi, temizlik!

Sen temizlik yaparken resmen çekiciliğin kitabını yazıyorsun. Normalde insanlar temizlik yaparken biraz pasaklı olsalar da sen temizliği çekici hale getiren birisin. Evini temizlerken senden çekicisi yok! Senin bu titizliğin insanların seni çekici görmesine neden oluyor. Sana bu kadar hayran olunmasına sadece evindeki o mis gibi sabun kokusu bile yeter aslında!

Seni daha çekici yapan ev işi, ütü!

Ütü aslında en sevilmeyen ev işlerinden. Ama sen ütü yaparken bir ayrı çekici oluyorsun. Ütüleri yapma şeklin ve onları tek tek yerleştirmen insanları sana hayran bırakıyor. Senin ütü aşkın ne kadar düzenli olduğunu da gösteren bir işaret. Seni belki başkalarının gözünde bu kadar çekici yapan da bu! Ütü yaparken karizmana kimsenin diyecek sözü yok, sen buradan devam et!

Seni daha çekici yapan ev işi, organizasyon!

Seni çekici yapan evindeki organize halin. Her şeyin o kadar düzenli ki gören herkesi hayran bırakıyor. Hangi rafa bakarsak bakalım, hangi çekmeceyi açarsak açalım içinden sadece düzen çıkıyor. Senin düzenin cazibeni kat kat artırıyor. Dağınık evi hızlıca düzene sokman, karizmatikliğine ekstra puanlar yazıyor. Yani sen ne kadar düzenliysen o kadar çekici oluyorsun diyebiliriz.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
