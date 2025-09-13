Hangi Ev İşi Seni Daha Çekici Yapıyor?
Ev işleri sadece düzen ve temizlik demek değil aslında, bunun dışında kişilerin yaşam tarzları ve karakterleri hakkında da bilgi veren bir şey. Bu ev işlerden bazıları bizi daha çekici hale getirebiliyor aslında. Seni hangi iş daha çekici yapıyor peki?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önce cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi de yaşını seç lütfen!
3. Arkadaşların aradı, yoldalarmış. Telefonu kapatır kapatmaz ilk yapacağın şey ne olur?
4. Bugün evde yalnızsın, planın ne?
5. Tatil senin için ne demek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. En sevdiğin kokuyu da soralım mı?
7. Arkadaşlarınla plan yaparken genelde senin rolün ne oluyor?
8. Senin için temizlik mi düzen mi daha önemli?
9. Birine misafirliğe gittiğinde ilk neye bakarsın?
10. Arkadaşların seni daha çok nasıl tanımlar?
Seni daha çekici yapan ev işi, yemek yapmak!
Seni daha çekici yapan ev işi, temizlik!
Seni daha çekici yapan ev işi, ütü!
Seni daha çekici yapan ev işi, organizasyon!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın