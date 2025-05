Hangi Efsanevi Sitcom Karakterisin?

Sahne senin! Tıpkı Michael gibi dikkatleri üzerine çekmekten hoşlanıyor, liderlik etmeye bayılıyorsun. Gülmeyi ve güldürmeyi seviyorsun. İnsanlar seni ya çok seviyor ya da hiç anlamıyor olabilir. Ama seni seven biri, enerjin ve özgüveninle motive oluyor. Bazen abartılı görünebilirsin ama kalbinde her zaman iyi niyet var. Michael gibi sen de etrafına neşe saçıyor ve bulunduğun her ortamı unutulmaz yapıyorsun.