Hangi Efsanevi Sitcom Karakterisin?

Enerjik, cesur, yerinde duramayan birisin. Tıpkı Barney gibi girişkenliğinle ortamda hemen fark ediliyorsun. Risk almaktan korkmaz, oyunları kurar ve yönetirsin. İddialı ve özgüvenli yapın, seni herkesin dikkat kesildiği biri haline getiriyor. Ancak bu dinamizmin altında yatan, onaylanma ihtiyacın zaman zaman seni yalnız hissettirebilir. Bağlılıkla aranda karmaşık bir ilişki olsa da, aslında en çok istediklerin arasında sevilmek ve anlaşılmak var. Barney gibi sen de dışa dönük bir şölen gibi görünsen de, içinde duygusal ve derin bir katman taşıyorsun. Gerçek seni gören insanlar, sana tutkuyla bağlanıyor.