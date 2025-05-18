Hangi Efsanevi Sitcom Karakterisin?
Herkesin izlemekten asla sıkılmadığı bir sitcom karakteri vardır. Kimimiz “Friends”teki gibi dost canlısı, kimimiz “The Office”teki gibi absürt zekâyla doluyuz. Peki burcuna göre sen hangi unutulmaz sitcom karakterisin? Astrolojik özelliklerine göre seni ekranlarda temsil eden o efsanevi karakteri söylüyoruz.
Bakalım sen kahkahaların arasında hangi sahnede başroldesin?
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Barney Stinson
Donna Meagle
Chandler Bing
Jess Day
Michael Scott
Amy Santiago
Robin Scherbatsky
April Ludgate
Joey Tribbiani
Dwight Schrute
Phoebe Buffay
Marshall Eriksen
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