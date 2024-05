Hangi Ayakkabı Modeli Seni Yansıtıyor?

Verdiğin cevaplara göre seni yansıtan ayakkabı Oxford model! Şıklığın ve kendine has tarzınla her zaman dikkat çeken biri olduğun kesin. Gardırobun genellikle pastel tonlarla dolu ve her parçanın birbiriyle uyumlu olmasına özen gösteriyorsun. 😍 Modayı yakından takip ediyor, trendleri yakalıyor ve kendi stilinize yansıtıyorsun. Ayakkabı seçiminizde ise rahatlık ön planda. Çünkü senin için bir gün, hareketli ve enerjik geçiyor. Bu yüzden ayakkabı seçimine ekstra özen gösteriyorsunuz. Ayaklarınızın rahat etmesi, gün boyu hareket etmeni kolaylaştırıyor ve enerjinizi yükseltiyor. 😇 Tabi paspal gözükmekten de hiç haz etmediğin için hem tarz gözüktüğün hem de rahat ettiğin ayakkabılar tam senlik. Eğer bir ayakkabı klasik ve tarzına uygunsa, adeta o günün daha güzel geçiyor. Hem rahat hem de şık olan Oxford model, senin tarzını tam anlamıyla yansıtması açısından biçilmiş kaftan! Ee, tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım. 🤗👇