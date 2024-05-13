Hangi Ayakkabı Modeli Seni Yansıtıyor?
Hangi Ayakkabı Modeli Seni Yansıtıyor?
Hepimiz giydiğimiz kıyafetlerle kendimizi ve karakterimize ait bir şeyleri dışarıya karşı yansıtıyoruz. Bakalım seni, bu ironik ayakkabı modellerinden hangisi en iyi yansıtıyor?💃🕺
Öğrenmeye hazırsan,
haydi testeee! 🥰👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da seç bakalım.
3. Öncelikle, bize tarzından bahset. Genelde nasıl giyiniyorsun?
4. Ayakkabılarını genelde hangi renk alıyorsun?
5. Bu efsanevi basketbolculardan birini seçmeni istiyoruz.
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6. Geçmişe dönme şansın olsa hangi yıllara giderdin?
7. Modayı takip eden bir insan mısındır?
8. Hareketli bir insan mısın yoksa yoksa üşengeç mi?
9. Sence ayakkabıya çok para vermek mantıklı bir davranış mıdır?
10. Son olarak, bir ayakkabıda en çok dikkat ettiğin özelliği de seç ve bitirelim.
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Oxford Ayakkabı!
Sandalet!
Topuklu Ayakkabı!
Bot!
Sneaker!
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