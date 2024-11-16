Hangi Duygu Seni Etkisi Altına Almış?
Hangi Duygu Seni Etkisi Altına Almış?
Bazen bazı duygular insanları etkisi altına alarak düşüncelerini ve davranışlarını şekillendirebilir. Özellikle korku, kaygı, öfke ya da suçluluk gibi güçlü duygular, insanların karar alma süreçlerini ve yaşam tarzlarını derinden etkileyebilir.Bu duyguların esiri olmak, onlarla baş etmeyi öğrenmek, daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürmeye yarar. Peki sen hangi duygunun etkisi altındasın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Stresli bir durumda tepkin nasıl olur?
4. Geçmişteki bir hatanı düşündüğünde hangi duygular aklına geliyor?
5. Peki ya bu hayattaki en büyük korkunu sorsak?
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6. Liderlik özelliğin olduğunu düşünüyor musun?
7. Yalnız kaldığında en çok neyi düşünürsün?
8. Bu durumlardan hangisinde kendini daha rahat, daha mutlu hissedersin?
9. İnsanların senin hakkında ne düşündüğü senin için önemli mi?
10. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl hissediyorsun?
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Seni kaygı duygusu etkisi altına almış!
Seni üzüntü duygusu etkisi altına almış!
Seni öfke duygusu etkisi altına almış!
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