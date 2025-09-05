Hangi Doğal İçecek Sana Daha Çok Yakışıyor?
Hangi doğal içecek sana daha çok yakışıyor? 🍹 Her bir içecek, vücudumuza farklı faydalar sağlarken, bir yandan da ruh halimizi belirleyebilir. Kimi gün ferahlatıcı bir limonata iyi gelirken, kimi gün yoğun bir yeşil çay seni enerjiyle doldurabilir. Bu teste katılarak, sana en uygun doğal içeceği keşfetmeye ne dersin? Belki de henüz denemediğin ama seni tam anlamıyla yansıtan bir içecek keşfedeceksin!
1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Gün içinde en çok ne yaparsın?
4. Gün içinde ne kadar su içtiğini takip eder misin?
5. Sana en yakın hangi meyve olurdu?
6. Tatlı mı tuzlu mu?
7. En sevdiğin tatlar nelerdir?
8. Bir tatlıyı hayatın boyunca sadece bir kez yeme şansın olsa, hangisini seçerdin?
9. Son sorumuz! Günde kaç bardak su içmeyi hedeflersin?
Su
Limonata
Smoothie
Yeşil Çay
