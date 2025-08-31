Hangi Beslenme Hatalarını Yapıyorsun?

Genel olarak sağlıklı beslenmeye çalışıyorsun ama bazen işler kontrolden çıkabiliyor. Özellikle stresli ya da yoğun olduğunda fast food’a kayman seni geriye çekiyor. Kahvaltıyı atladığın veya su içmeyi unuttuğun zamanlar oluyor ama farkındasın ve bu da önemli bir adım. İyi haber şu ki küçük değişikliklerle çok daha iyi bir denge yakalayabilirsin. Unutma, istikrar her şeyden kıymetli!