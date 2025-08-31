onedio
Hangi Beslenme Hatalarını Yapıyorsun?

Elifcan Kıcı
31.08.2025 - 20:01

Bazen yediğimiz şeylerin sağlıklı olduğunu sanıyoruz ama aslında o şey bizi sabote ediyor da olabilir! Kahvaltıyı atlamaktan su içmeyi unutmaya, gece dolabı açmaktan light ürünlere bel bağlamaya kadar birçok küçük hata, vücut dengemizi altüst edebiliyor. Peki sen hangi beslenme hatalarına en çok düşüyorsun? Hazırsan, başlayalım!

1. Hadi başlayalım! Kahvaltı senin için ne ifade ediyor?

2. Su tüketimin nasıl?

3. Akşam yemeklerinde tabakta durum ne?

4. Peki, gün içinde en çok ne içersin?

5. Yemek yerken ne yaparsın?

6. Paketli ürünlerle arandaki ilişki nasıl?

7. Diyet deyince aklına ne geliyor?

8. Son olarak duygusal yeme davranışların var mı?

Senin beslenme konusunda hatan yok!

Sen gerçekten vücudunu önemsiyorsun ve ne yediğini bilen birisin. Öğünlerini düzenli, su tüketimini dengeli tutuyorsun. Duygusal yeme davranışlarının farkındasın ve gerektiğinde kendine dur diyebiliyorsun. Paketli gıdaları hayatından büyük ölçüde çıkarmışsın, bu da haliyle seni bir adım öne taşıyor. İdeal bir beslenme düzenin olmasa da disiplinli yapınla hep iyiyi hedefliyorsun. Tebrikler, bu tempoyla devam edersen vücudun da sana teşekkür edecek!

Ufak tefek kaçamakların kurbanısın!

Genel olarak sağlıklı beslenmeye çalışıyorsun ama bazen işler kontrolden çıkabiliyor. Özellikle stresli ya da yoğun olduğunda fast food’a kayman seni geriye çekiyor. Kahvaltıyı atladığın veya su içmeyi unuttuğun zamanlar oluyor ama farkındasın ve bu da önemli bir adım. İyi haber şu ki küçük değişikliklerle çok daha iyi bir denge yakalayabilirsin. Unutma, istikrar her şeyden kıymetli!

Bilinçsizce doldurulan tabakların esirisin!

Senin için yemek yemek çoğu zaman ihtiyaçtan çok bir alışkanlık veya kaçış gibi. Öğün saatlerin düzensiz, suyu az içiyorsun ve paketli gıdalarla aran fazla iyi. Duygusal yeme döngüsüne sık sık giriyorsun ve bu da seni daha da yıpratıyor. Porsiyon kontrolü yapmak, etiket okumak gibi alışkanlıkları edinmen sana büyük katkı sağlar. Yavaş yavaş ama kararlı adımlarla bu döngüden çıkabilirsin!

Beslenme değil, tam bir sabotaj!

Dürüst olalım! Senin yeme düzenin yok, olsa da çoktan terk etmiş! Ne zaman, ne yediğin belli değil. Genelde açlık krizlerine göre yaşıyorsun. Gazlı içecekler, şekerli atıştırmalıklar ve hazır yemeklerle vücudunu resmen sabote ediyorsun. Su içmek? O da neydi? Ama panik yapma! Hiçbir şey için geç değil. Küçük hedeflerle başlayıp bu alışkanlıklarını tek tek kırabilirsin. Yeter ki kendine bir şans ver!

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
