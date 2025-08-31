Hangi Beslenme Hatalarını Yapıyorsun?
Bazen yediğimiz şeylerin sağlıklı olduğunu sanıyoruz ama aslında o şey bizi sabote ediyor da olabilir! Kahvaltıyı atlamaktan su içmeyi unutmaya, gece dolabı açmaktan light ürünlere bel bağlamaya kadar birçok küçük hata, vücut dengemizi altüst edebiliyor. Peki sen hangi beslenme hatalarına en çok düşüyorsun? Hazırsan, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hadi başlayalım! Kahvaltı senin için ne ifade ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Su tüketimin nasıl?
3. Akşam yemeklerinde tabakta durum ne?
4. Peki, gün içinde en çok ne içersin?
5. Yemek yerken ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Paketli ürünlerle arandaki ilişki nasıl?
7. Diyet deyince aklına ne geliyor?
8. Son olarak duygusal yeme davranışların var mı?
Senin beslenme konusunda hatan yok!
Ufak tefek kaçamakların kurbanısın!
Bilinçsizce doldurulan tabakların esirisin!
Beslenme değil, tam bir sabotaj!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın