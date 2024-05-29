Hangi Atasözü Sizin İlişkinizi Tam Olarak Yansıtıyor?
Hangi Atasözü Sizin İlişkinizi Tam Olarak Yansıtıyor?
İlişkinizi anlatan bir atasözü olsa, sence bu hangisi olurdu?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Şimdi de söyle bakalım, ilişkinde bunlardan hangisine daha çok değer veriyorsun?
3. Partnerine olan sevgini nasıl ifade ediyorsun diye sorsak?
4. Peki partnerinin senin hayatındaki rolünü nasıl tanımlarsın?
5. Şimdi de söyle bakalım, partnerinin doğum gününde ona nasıl bir sürpriz yapmak istersin?
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