Hangi Atasözü Sizin İlişkinizi Tam Olarak Yansıtıyor?

İlişkiniz eğlence ve spontanelik üzerine kurulu. İkiniz de gülmenin ve anı yaşamanın değerini anlıyorsunuz. Hayatta çok az şeyi ciddiye alıyorsunuz. Bu da her şeyle ama her şeyle alay edebilir hale getirmiş sizi. Ama şanslısınız ki birlikte eğlenmek ilişkiyi canlı tutar. Tabii bu güzel bir şey ama her şeyle de alay etmeseniz iyi edersiniz. Çünkü atasözünde olduğu gibi bugün güldükleriniz, yarın sizin de başınıza gelebilir ve o zaman o kadar da komik gelmeyebilir size.