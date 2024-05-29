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Hangi Atasözü Sizin İlişkinizi Tam Olarak Yansıtıyor?

etiket Hangi Atasözü Sizin İlişkinizi Tam Olarak Yansıtıyor?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 22:01

İlişkinizi anlatan bir atasözü olsa, sence bu hangisi olurdu? 

Öğrenmek için teste! 

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Şimdi de söyle bakalım, ilişkinde bunlardan hangisine daha çok değer veriyorsun?

3. Partnerine olan sevgini nasıl ifade ediyorsun diye sorsak?

4. Peki partnerinin senin hayatındaki rolünü nasıl tanımlarsın?

5. Şimdi de söyle bakalım, partnerinin doğum gününde ona nasıl bir sürpriz yapmak istersin?

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6. Bazen ilişkinin ateşini canlı tutmak için biraz odun atmak gerekebilir. Sen sizin ilişkinizi canlı tutmak için hangisini yapıyorsun?

7. İlişkini bir kelime ile ifade edebilecek olsan bunlardan hangisini seçerdin?

8. Son olarak söyle bakalım, partnerinle kavga ettikten sonra nasıl barışıyorsunuz?

Bir elin nesi var, iki elin sesi var!

İlişkiniz tamamen karşılıklı destek ve anlayış üzerine kurulu. Bu yüzden ilişkiniz için birlikte daha güçlü olduğunuzun farkına varmalısınız. İkiniz de aranızdaki bağı özel kılan şeyin sadece bireysel olarak kattığınız şeyler değil, aranızdaki uyum ve bağ olduğunu biliyorsunuz. Muhtemelen uzlaşma ve etkili iletişim sanatında ustalaştınız. Böylece de birlikteliğinizi güçlü ve sevgi dolu bir hale getirdiniz.

Gülme komşuna, gelir başına!

İlişkiniz eğlence ve spontanelik üzerine kurulu. İkiniz de gülmenin ve anı yaşamanın değerini anlıyorsunuz. Hayatta çok az şeyi ciddiye alıyorsunuz. Bu da her şeyle ama her şeyle alay edebilir hale getirmiş sizi. Ama şanslısınız ki birlikte eğlenmek ilişkiyi canlı tutar. Tabii bu güzel bir şey ama her şeyle de alay etmeseniz iyi edersiniz. Çünkü atasözünde olduğu gibi bugün güldükleriniz, yarın sizin de başınıza gelebilir ve o zaman o kadar da komik gelmeyebilir size.

Bela geliyorum demez!

Sizin derin ve iki tarafın da düşünceli olduğu bir ilişkiniz var. Hayatınızda ve ilişkinizde karşınıza bazı zorluklar çıkabiliyor ve bu zorluklarla birlikte yüzleşiyorsunuz. Aranızdaki bağ güçlü iletişim ve duygularla örülmüş. İlişkiniz aslında her zor şeye hazırlıklı ve dirençli. Atasözünde olduğu gibi, bela geliyorum demez ama siz gelecek her belaya da hazırsınız. Çünkü siz belanın ta kendisisiniz!

Gönülden gönüle yol vardır!

Son derece tutkulu ve şefkatli bir ilişkiniz var. Atasözünde olduğu gibi sizin gönüllerinizin birbirinin yolunu bulmuş. Aranızdaki bağ fiziksel ve duygusal olarak çok güçlü ipliklerle örülmüş gibi. Aşkınızın ateşini ikinizde de olan yüksek tutku sürekli parlak tutuyor. Birlikte çok güçlü ve bir o kadar da tutkulu bir ilişki inşa etmişsiniz.

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