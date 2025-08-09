Hailey Bieber’ın Garanticilik Seviyesi: Ünlü Mankeni Neden Hep Tektip Görüyoruz?
Magazin dünyasına Justin Bieber ile damga vuran isimlerden olan Hailey Bieber’ın hep aynı tipte karşımıza çıktığını sizler de fark etmişsinizdir. Dünyaca ünlü güzel mankenin küt saçları, temiz görünümlü hafif makyajı hiçbir zaman değişmiyor. @astrodedikodu adlı popüler Twitter sayfası da bu konuya değinmesiyle etkileşimlerin odağı oldu. Gelin bir de birlikte bakalım!
Hailey Bieber, boyu posu ve güzelliğiyle tanıdığımız ünlü mankenlerden.
Ancak Hailey ile ilgili dikkat çeken bir unsur daha var ki o da her daim tektip olması.
Fakat kendisinin Yay burcu olması işin ironik kısmını başlatıyor.
