onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hailey Bieber’ın Garanticilik Seviyesi: Ünlü Mankeni Neden Hep Tektip Görüyoruz?

Hailey Bieber’ın Garanticilik Seviyesi: Ünlü Mankeni Neden Hep Tektip Görüyoruz?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.08.2025 - 17:00

Magazin dünyasına Justin Bieber ile damga vuran isimlerden olan Hailey Bieber’ın hep aynı tipte karşımıza çıktığını sizler de fark etmişsinizdir. Dünyaca ünlü güzel mankenin küt saçları, temiz görünümlü hafif makyajı hiçbir zaman değişmiyor. @astrodedikodu adlı popüler Twitter sayfası da bu konuya değinmesiyle etkileşimlerin odağı oldu. Gelin bir de birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hailey Bieber, boyu posu ve güzelliğiyle tanıdığımız ünlü mankenlerden.

Hailey Bieber, boyu posu ve güzelliğiyle tanıdığımız ünlü mankenlerden.

Justin Bieber ile evlilikleri de sık sık gündeme gelen konulardan. Evliliklerini taçlandıran tatlı bebişleri Jack Blues da kısa süre önce dünyaya gelmiş ve aşklarının meyvesi olarak aralarına katılmıştı. 

Justin Bieber ve Selena Gomez dosyası nedeniyle, Justin’in Hailey ile olan ilişkisi bir türlü gerçekçi gelmemiş, hayranlar tarafından sıklıkla eleştirilerin merkezi olmuştu. Ancak ikili uzun yıllardır birlikte üstelik çok da mutlu görünüyor.

Ancak Hailey ile ilgili dikkat çeken bir unsur daha var ki o da her daim tektip olması.

Ancak Hailey ile ilgili dikkat çeken bir unsur daha var ki o da her daim tektip olması.

Kendi makyaj markası Rhode ile piyasaya yeni bir giriş yapan Hailey, çokça ilgi görmüş, satış rekorları kırmıştı. Ürünlerini kendi rutininde de sık sık kullandığına şahit oluyoruz. Fakat Hailey her zaman “clean girl” olarak tabir edilen makyaj tarzıyla karşımıza çıkıyor. 

Hafif allık, nemlendirici tarzında bir gloss, pek dikkat çekmeyen göz makyajı, sim yerine nemin verdiği parlak ve canlı görünen bir cilt. İşte Hailey’nin olayı tam olarak bu.

Fakat kendisinin Yay burcu olması işin ironik kısmını başlatıyor.

Fakat kendisinin Yay burcu olması işin ironik kısmını başlatıyor.

Nadiren de olsa saçında değişiklikler yaptığını görsek de kendisi genellikle küt saçlarından ve bahsettiğimiz makyajından vazgeçemiyor. Yay burçları aslında değişimi ve yeniliği sever fakat sanıyoruz ki Hailey yükseleninin özelliklerini taşıyor. Bilenleri yorumlara bekliyoruz!

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın