Hailey Bieber’ın Garanticilik Seviyesi: Ünlü Mankeni Neden Hep Tektip Görüyoruz?

Kendi makyaj markası Rhode ile piyasaya yeni bir giriş yapan Hailey, çokça ilgi görmüş, satış rekorları kırmıştı. Ürünlerini kendi rutininde de sık sık kullandığına şahit oluyoruz. Fakat Hailey her zaman “clean girl” olarak tabir edilen makyaj tarzıyla karşımıza çıkıyor.

Hafif allık, nemlendirici tarzında bir gloss, pek dikkat çekmeyen göz makyajı, sim yerine nemin verdiği parlak ve canlı görünen bir cilt. İşte Hailey’nin olayı tam olarak bu.