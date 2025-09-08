onedio
Güzellik Anketi: Lizge Cömert Kimden Daha Güzel?

Güzellik Anketi: Lizge Cömert Kimden Daha Güzel?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.09.2025 - 08:41

Estetik algı kişiden kişiye değişir; güzellik kimi zaman bir bakışta, kimi zaman bir duruşta gizlidir. Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Lizge Cömert, hem oyunculuğu hem de zarafetiyle adından sıkça söz ettiriyor. Peki, sizce Lizge Cömert, diğer ünlü isimlere kıyasla ne kadar güzel?

 Oy verin, yorum yapın ve güzellik algısının ne kadar farklı şekillerde yorumlanabileceğine birlikte göz atalım!

1. Kim daha güzel?

2. Kim daha güzel?

3. Kim daha güzel?

4. Kim daha güzel?

5. Kim daha güzel?

6. Kim daha güzel?

7. Kim daha güzel?

8. Kim daha güzel?

9. Kim daha güzel?

10. Kim daha güzel?

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Emre Keskin

lizge cömert kim ya. güzellik mi ?😂