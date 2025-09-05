onedio
Gününüz Güzel Geçsin! 10 Maddede Canlandırıcı Sabah Rutini Rehberi

etiket Gününüz Güzel Geçsin! 10 Maddede Canlandırıcı Sabah Rutini Rehberi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
05.09.2025 - 17:02

Sabah rutinleri, aslında günün nasıl devam edeceğinin bir göstergesi. O yüzden ne kadar enerjik ve canlandırıcı bir sabah rutinin olursa o kadar günün enerjik geçer. Bunun için öyle büyük şeylere ihtiyacın yok, küçük ama etkili sabah rutininle günün çok daha iyi başlıyor. Peki bu rutinde neler olmalı, bakalım mı?

1. Erken uyanarak güne başlayın!

Hepimiz zaman zaman erken kalkmakta zorlanıyoruz. Ama günün enerjik geçmesi için erken kalkmak gerek. Alarmı kurduğunda ertelemeden hemen kalkmalısın. Uyanır uyanmaz önce birkaç derin nefes alabilir ve telefondan birkaç dakika uzak durmayı deneyebilirsin. Bunlar senin daha zinde uyanmanı sağlayacaktır.

2. Bir bardak su içmeden güne başlama deriz!

Uyanır uyanmaz içeceğin bir bardak su vücudunu içeriden nemlendiriyor. Tabii bu su, ılık bir su olmalı. Suya bir dilim limon ekleyerek daha lezzetli olmasını ve kolay içilmesini sağlayabilirsin. Sabah su içmeyi alışkanlık haline getirirsen daha enerjik hissederek güne başlayabilirsin.

3. Soğuk su ile yüzünü yıkamalısın elbette.

Uyandın ve yüzünü yıkayacaksın elbette. Bunu soğuk bir suyla yapmalısın. Çünkü soğuk su, kan dolaşımını hızlandırıyor ve uyanıklık hissi veriyor. Soğuk suyla sabah sersemliğin azalır ve kendini çok daha taze hissedersin!

4. Sabaha küçük bir esnemeyle başlamak da önemli.

Sabahları 10-15 dakika esneme yapmak vücuduna iyi gelecektir. Esnemenin yerine yoga da yapabilirsin. Sabah yapacağın bu tarz küçük hareketler kaslarını uyandırıyor ve kan akışını hızlandırıyor.

5. Kahvaltısız güne başlanmaz, öyle değil mi?

Kahvaltının en önemli öğün olduğunu hepimiz biliyoruz. Güzel ve besleyici bir kahvaltı yaptığında güne daha enerjik başlayacağın kesin. Bu kahvaltıda neler olmalı? Tabii ki en başta yumurta ve diğer besleyici içerikler. Yani protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren bir kahvaltı yapman gerekiyor.

6. Hedeflerin olursa gün içinde kendini daha enerjik hissedersin.

Kendine hedefler belirlediğinde onları gerçekleştirmek için daha enerjik olabilirsin. Sabah gün içinde yapabileceklerini planlayabilirsin. Böylece daha canlı hissetmek için motivasyon bulabilirsin. Bunları ister deftere not alabilir ister telefonuna yazabilirsin. Bu senin daha üretken olmanı da sağlayacaktır.

7. Sabah kısa bir yürüyüş yapmaya ne dersin?

miro.medium.com

Temiz havanın etkisi yadsınamaz elbette. Sabahları 15-20 dakikalık kısa yürüyüşler yapmak kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Güneş ve temiz hava enerji seviyeni yükseltmeye yardımcı oluyor. Biraz erken kalkarak böyle yürüyüşler yapmayı deneyebilirsin.

8. Sabah kahvaltıda bir şeyler okuyabilir ya da dinleyebilirsin.

cdn-images-1.medium.com

Sabahları müsait vakitlerini motivasyonunu artıracak kitaplar okuyarak ya da podcastler dinleyerek geçirebilirsin. İlham verici bu tarz içerikler zihnini motive ediyor. Motivasyonunu artıracak içerikler enerjini de yükseltecektir.

9. Ayna karşısında kendine bakmayı ihmal etme!

Sabahları hazırlanırken alelacele hemen giyinip çıkabiliyor olabilirsin. Ama sana tavsiyemiz 10-15 saniye kendine bakman. Bunun yanında kıyafetlerini seçerken, saç ve makyajını yaparken özenmek seni daha iyi hissettirebilir. Bu tarz küçük değişiklikler bile motivasyonunu yükseltmeye yeter de artar!

10. Sabah rutinine meditasyonu da ekleyebilirsin.

Sabah rutinini kısa bir meditasyon seansı ile bitirmek çok iyi olmaz mı? Bu hem zihnini sakinleştirir hem de gün içinde odaklanmanı artırır. Gün kalanında daha dinç ve enerjik hissetmek için sabah meditasyonunun çok işe yaradığını göreceksin.

