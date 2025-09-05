Gününüz Güzel Geçsin! 10 Maddede Canlandırıcı Sabah Rutini Rehberi
Sabah rutinleri, aslında günün nasıl devam edeceğinin bir göstergesi. O yüzden ne kadar enerjik ve canlandırıcı bir sabah rutinin olursa o kadar günün enerjik geçer. Bunun için öyle büyük şeylere ihtiyacın yok, küçük ama etkili sabah rutininle günün çok daha iyi başlıyor. Peki bu rutinde neler olmalı, bakalım mı?
1. Erken uyanarak güne başlayın!
2. Bir bardak su içmeden güne başlama deriz!
3. Soğuk su ile yüzünü yıkamalısın elbette.
4. Sabaha küçük bir esnemeyle başlamak da önemli.
5. Kahvaltısız güne başlanmaz, öyle değil mi?
6. Hedeflerin olursa gün içinde kendini daha enerjik hissedersin.
7. Sabah kısa bir yürüyüş yapmaya ne dersin?
8. Sabah kahvaltıda bir şeyler okuyabilir ya da dinleyebilirsin.
9. Ayna karşısında kendine bakmayı ihmal etme!
10. Sabah rutinine meditasyonu da ekleyebilirsin.
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
