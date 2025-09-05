Gününüz Güzel Geçsin! 10 Maddede Canlandırıcı Sabah Rutini Rehberi

Sabah rutinleri, aslında günün nasıl devam edeceğinin bir göstergesi. O yüzden ne kadar enerjik ve canlandırıcı bir sabah rutinin olursa o kadar günün enerjik geçer. Bunun için öyle büyük şeylere ihtiyacın yok, küçük ama etkili sabah rutininle günün çok daha iyi başlıyor. Peki bu rutinde neler olmalı, bakalım mı?