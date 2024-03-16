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Günümüzde Yaygın Hale Gelse de Yarardan Çok Zararı Olan Hurafeler

Günümüzde Yaygın Hale Gelse de Yarardan Çok Zararı Olan Hurafeler

Duru
Duru - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 21:01

İnsanlar günümüzde bazı şeyleri sırf popüler olduğu için yapıyorlar ancak bunların bazen olumsuz sonuçları olabiliyor. Gelin bunlardan bazıları nelermiş birlikte bakalım!

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1. Son zamanlarda insanlar soğuk algınlığını geçirmek için burunlarına sarımsak tıkıyorlar ve 20-30 dakika bekletiyorlar.

1. Son zamanlarda insanlar soğuk algınlığını geçirmek için burunlarına sarımsak tıkıyorlar ve 20-30 dakika bekletiyorlar.

Bunu yapmanın burnu açacağını ve tıkanıklığı geçireceği düşünülüyor. Birçok insan bunu sadece yararını görmek için değil, son zamanlarda popüler hale geldiği için deniyor. Aslında bunu yapmak yapmak buruna zarar veriyor ve kanamasına bile yol açabiliyor.

2. Bir çok insan klorofilli su içmenin cilt için faydalı olduğunu düşünüyor ancak doğal klorofiller toksik olmasa da, klorofil suyunu içerken aslında bitkilerde bulunan aynı klorofil bileşiğini içmiyorsunuz.

Bu maddeyi içeren suyu içmek, koyu renkli dışkılamanıza, dilinizin koyu bir renk almasına ve ishal olmanıza sebep olabilir. Hamile veya emziren kadınlar için bir zararı olup olmadığı test edilmediğinden, doktorlar hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların klorofil suyunu tüketmekten kaçınmalarını önerir.

3. Kahveye limon sıkmak çoğumuzun duyduğu ve diğerlerine nazaran oldukça bilindik trendlerden biridir. İnsanlar kahveye limon suyu sıkmanın kilo vermeye yardımcı olacağına inanıyorlar.

3. Kahveye limon sıkmak çoğumuzun duyduğu ve diğerlerine nazaran oldukça bilindik trendlerden biridir. İnsanlar kahveye limon suyu sıkmanın kilo vermeye yardımcı olacağına inanıyorlar.

Ancak ne yazık ki kahveye sıkılan birkaç damlacık limon kilo vermeye yardımcı olmuyor. Ayrıca limon suyu, yüksek sitrik asit seviyeleri nedeniyle mide ekşimesine neden olabiliyor. Bu yüzden çok dikkatli olun ve sırf insanların internette bir yerlerde bunu önerdiğini ve yaptığını gördünüz diye iyi bir fincan kahveyi mahvetmeyin.

4. Bir çok sporcu fenomen kamera karşısında enerji içeceği tüketiyor.

4. Bir çok sporcu fenomen kamera karşısında enerji içeceği tüketiyor.

Ancak çok fazla enerji içeceği tüketmek kalp sağlına zarar verebilir ve uyku kalitenizi etkileyebilir.

5. İnsanlar, Instagram ve Youtube gibi platformlardan ideal yaşam tarzları ve diyetlerin videolarını görmeye alıştı.

Ancak insanlar bu fotoğrafların ve videoların perde arkasında asıl dönenin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu tip videolar izlemek sağlıksız bir yemek yeme alışkanlığı geliştirmenize sebep olabilir.

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6. Meksika restoranlarının ülkemizde popüler hale gelmesiyle senkronize bir şekilde, sosyal medyada büyük nacho masaları da son zamanlarda viral videolar haline geldi.

6. Meksika restoranlarının ülkemizde popüler hale gelmesiyle senkronize bir şekilde, sosyal medyada büyük nacho masaları da son zamanlarda viral videolar haline geldi.

Her şey uzaktan çok lezzetli ve bu tip bir aktivite birlikte eğlenmenin ilginç bir yolu gibi görünse de, aynı masadan bu kadar çok insanla herhangi bir yiyeceği tüketmek aslında çok güvenli ve sağlıklı değil. Her şeyden önce, hiç kimse bir şeye dokunmadan önce her insanın ellerini yıkadığından emin olamaz.

7. Yemekten önce meyve ve sebzeleri yıkamaya alıştık. Pek çok insan çiğ et içinde aynı şeyi yapmakta bir yanlışlık görmüyor.

7. Yemekten önce meyve ve sebzeleri yıkamaya alıştık. Pek çok insan çiğ et içinde aynı şeyi yapmakta bir yanlışlık görmüyor.

Ancak ne kadar tavsiye edilirse edilsin çiğ et yıkamak sağlığınız için son derece tehlikelidir, Son araştırmalar, çiğ et yıkamanın çapraz bulaşma riskini artırdığını çünkü suyun kötü bakterileri öldürmediğini ve mutfakların her tarafına sıçradığını buldu.

8. Bir şeylerin daha hızlı nasıl yapılacağına dair basit ipuçları bir süredir popüler oldu. Bunlardan biri de ekmek kızartma makinesinde tost yapmak.

8. Bir şeylerin daha hızlı nasıl yapılacağına dair basit ipuçları bir süredir popüler oldu. Bunlardan biri de ekmek kızartma makinesinde tost yapmak.

Ancak emek kızartma makinesi bunun için tasarlanmadığından böyle bir şey yapmanız yangına bile sebep olabilir.

Sizin de son zamanlarda gördüğünüz bu tip viral ve tuhaf trendler var mı? Yorumlarda buluşalım!

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