Günümüzde Yaygın Hale Gelse de Yarardan Çok Zararı Olan Hurafeler

Her şey uzaktan çok lezzetli ve bu tip bir aktivite birlikte eğlenmenin ilginç bir yolu gibi görünse de, aynı masadan bu kadar çok insanla herhangi bir yiyeceği tüketmek aslında çok güvenli ve sağlıklı değil. Her şeyden önce, hiç kimse bir şeye dokunmadan önce her insanın ellerini yıkadığından emin olamaz.