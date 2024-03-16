Günümüzde Yaygın Hale Gelse de Yarardan Çok Zararı Olan Hurafeler
Günümüzde Yaygın Hale Gelse de Yarardan Çok Zararı Olan Hurafeler
İnsanlar günümüzde bazı şeyleri sırf popüler olduğu için yapıyorlar ancak bunların bazen olumsuz sonuçları olabiliyor. Gelin bunlardan bazıları nelermiş birlikte bakalım!
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1. Son zamanlarda insanlar soğuk algınlığını geçirmek için burunlarına sarımsak tıkıyorlar ve 20-30 dakika bekletiyorlar.
2. Bir çok insan klorofilli su içmenin cilt için faydalı olduğunu düşünüyor ancak doğal klorofiller toksik olmasa da, klorofil suyunu içerken aslında bitkilerde bulunan aynı klorofil bileşiğini içmiyorsunuz.
3. Kahveye limon sıkmak çoğumuzun duyduğu ve diğerlerine nazaran oldukça bilindik trendlerden biridir. İnsanlar kahveye limon suyu sıkmanın kilo vermeye yardımcı olacağına inanıyorlar.
4. Bir çok sporcu fenomen kamera karşısında enerji içeceği tüketiyor.
5. İnsanlar, Instagram ve Youtube gibi platformlardan ideal yaşam tarzları ve diyetlerin videolarını görmeye alıştı.
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6. Meksika restoranlarının ülkemizde popüler hale gelmesiyle senkronize bir şekilde, sosyal medyada büyük nacho masaları da son zamanlarda viral videolar haline geldi.
7. Yemekten önce meyve ve sebzeleri yıkamaya alıştık. Pek çok insan çiğ et içinde aynı şeyi yapmakta bir yanlışlık görmüyor.
8. Bir şeylerin daha hızlı nasıl yapılacağına dair basit ipuçları bir süredir popüler oldu. Bunlardan biri de ekmek kızartma makinesinde tost yapmak.
Sizin de son zamanlarda gördüğünüz bu tip viral ve tuhaf trendler var mı? Yorumlarda buluşalım!
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