Günlük Rutinine Göre Sana En Uygun Sağlıklı Atıştırmalığı Söylüyoruz!
Hayat koşturması içinde “Ne yesem de hem tok tutsa hem de pişman olmasam?” sorusunu günde minimum 3 kez soruyorsan, doğru yerdesin! Bu testte günlük rutinine, enerjine ve alışkanlıklarına göre senin için ideal, sağlıklı atıştırmalığı buluyoruz! Haydi başlayalım! 👇
1. Öncelikle söyle bakalım, sabah alarmıyla aran nasıl?
2. Kahvaltı senin hayatının neresinde?
3. Peki, hangisini yedikten sonra vicdan azabı çekersin?
4. Gün içinde enerjini en çok ne düşürür?
5. Ee spor yapıyor musun bakalım?
6. Aşağıdakilerden hangisini asla yanından ayırmazsın?
7. Günlerden cuma ve hafta sonu izinlisin. O akşam ne plan yaparsın?
8. Peki, kimselere söyleyemediğin o sırrın hangisi?
Muzlu yulaf bar!
Hurmalı enerji topları!
Badem ve kuru meyve karışımı!
Yoğurtlu meyveli parfe!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
