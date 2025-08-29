onedio
Günlük Rutinine Göre Sana En Uygun Sağlıklı Atıştırmalığı Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
29.08.2025 - 18:01

Hayat koşturması içinde “Ne yesem de hem tok tutsa hem de pişman olmasam?” sorusunu günde minimum 3 kez soruyorsan, doğru yerdesin! Bu testte günlük rutinine, enerjine ve alışkanlıklarına göre senin için ideal, sağlıklı atıştırmalığı buluyoruz! Haydi başlayalım! 👇

1. Öncelikle söyle bakalım, sabah alarmıyla aran nasıl?

2. Kahvaltı senin hayatının neresinde?

3. Peki, hangisini yedikten sonra vicdan azabı çekersin?

4. Gün içinde enerjini en çok ne düşürür?

5. Ee spor yapıyor musun bakalım?

6. Aşağıdakilerden hangisini asla yanından ayırmazsın?

7. Günlerden cuma ve hafta sonu izinlisin. O akşam ne plan yaparsın?

8. Peki, kimselere söyleyemediğin o sırrın hangisi?

Muzlu yulaf bar!

Senin günlük tempon hızlı, hatta zaman zaman düzensiz olabilir ama sen bir şekilde ayakta kalmayı başarıyorsun! Sabahları alarmı ertelemeden duramıyor, kahve içmeden kendine gelemiyorsun ama beslenme düzenini de tamamen boşlamıyorsun. İşte bu yüzden seni tok tutacak, tatlı ihtiyacını bastıracak ve çantana atıp her an yanında taşıyabileceğin muzlu yulaf bar tam sana göre! Hazırlaması da çok kolay. Ne zaman enerjin düşse, özellikle 'Ofiste ne yesem?' krizlerinde senin kurtarıcın olur. Hem doğal, hem tatlı, hem de pratik!

Hurmalı enerji topları!

Senin tatlıyla bir gönül bağın var ama pişmanlıkla değil, farkındalıkla yaşıyorsun bu ilişkiyi! Çünkü nerede durman gerektiğini biliyorsun. Tatlı ihtiyacını karşılayıp küçük kaçamaklar yapmanı engellemek için hurmalı enerji topları tam senlik! Ofiste, yolculuktayken, spor sonrası... Canın ne zaman isterse tüketebileceğin sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık.

Badem ve kuru meyve karışımı!

Senin günün çok yoğun geçiyor. Çoğu zaman yemek yemeye bile vakit bulamayıp öğünlerini atlıyorsun. İşte tam da bu yüzden seni anlık olarak kurtaracak bir atıştırmalık tavsiyemiz var: Badem ve kuru meyve karışımı! Hem enerjini yükseltir hem de tok tutar! Bir yandan çiğneme isteğini tatmin ederken bir yandan enerjini yükseltir. Nerede olursan ol, mutlaka çantanda minik bir kapta taşıman gereken bu atıştırmalık hayatını kurtaracak!

Yoğurtlu meyveli parfe!

Sen, atıştırmak için bile olsa yiyeceğin her şeyi özenerek hazırlamak istiyorsun. Günlük yaşamında da telaşlı olsan bile o yemek senin için güzel görünmeli. Tabii bu lezzetin ferah ve hafif de olması gerekiyor.  Yani “Ne yediğim kadar nasıl yediğim de önemli” diyorsun. O yüzden yoğurtlu meyveli parfe tam sana göre! Renkli, serin, tok tutan ve en önemlisi Instagram’a yakışan bir görüntüde! Bu tarif senin için sabah enerjisi de olabilir, öğleden sonra keyfi de! Hem seni tok tutar hem de tatlı ihtiyacını karşılar!

