Günlük Beslenmenizi Renkli ve Eğlenceli Hale Getirecek Pratik Tarifler

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

Yarım kilo kabak

50 gram parmesan peyniri

50 gram galeta unu

Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

250 ml krema

125 gram mozzarella

Yapılışı:

1. Kabakları dilimleyip Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

2. Parmesanı, galeta unu, sarımsak tozunu ve karabiberi ekleyin ve karıştırın. Kremayı da bu karışıma ekleyin. Bu sosla kabakları soslayın.

3. Süre sonunda mozzarella peynirini kabakların üzerine serpin ve eriyene kadar pişirin.

