Haberler
Yemek
Günlük Beslenmenizi Renkli ve Eğlenceli Hale Getirecek Pratik Tarifler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
23.10.2025 - 19:06

Yemek yaparken genellikle pratiklik arıyoruz. Günlük beslenmenizi eğlenceli hale getirecek pratik tarifler öğrenmek istemez misiniz? Gelin Airfryer'da yapabileceğiniz bu tariflere bakalım!

Kabak Wrap

Kabak Wrap

Hazırlama Süresi: 7 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 1 kabak

  • 100 gr mozzarella

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Kabağı 2 mm kalınlığında doğrayın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin. Tuzunu ve karabiberi ekleyin.

3. Üzerine rende mozzarella peynirini ekleyin. 

Kabak wrap hazır! İçini istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz.

En kolay ve pratik tarif patates közleme elbette.

En kolay ve pratik tarif patates közleme elbette.

Hazırlama Süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 4 patates

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kaynaması için tencereye su koyun ve kaynayınca tuz ve karbonat ekleyin. 

2. Patateslerin kabuklarını soyun ve kaynayan suya ekleyin, 15 dakika pişirin.

3. Süzdüğünüz patateslerin üzerine yağ gezdirin.

4. Daha sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve pişirin.

Bu şekilde hazırladığınız patatesleri kumpir olarak yapabilirsiniz.

Tavuk Bowl - Balık Bowl

Tavuk Bowl - Balık Bowl

Hem pratik hem lezzetli bir tarifle başlayalım mı?

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 parça tavuk göğsü

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Karnabahar için:

  • 1/5 karnabahar

  • Zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Karnabaharı doğrayın. Üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın. 160 derecede 30 dakika pişirin.

2. Tavukları küp küp doğrayın. Airfryer'ın sağ haznesine tavukları alın. Soya sosu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyin ve pişirin.

3. Kaseye tavuk ve karnabaharı yerleştirin. Yanına istediğiniz salatalık malzemelerini de ekleyebilirsiniz.

Bunun benzerini hızlıca balıkla da yapabilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 dilim somon

  • Yarım su bardağı basmati pirinç

  • Domates

  • Salatalık

  • Havuç

  • Avokado

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

Yapılışı:

1. Somonu Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve pişirin.

2. Pirinci haşlayın.

3. Domates ve salatalığı doğrayın. Havucu rendeleyin. Avokadoyu da dilimleyin.

4. Kaseye pirinci koyun, üzerine de somonu ekleyin. Sebzeleri de ekleyip zeytinyağı ve limon suyunu bowlun üzerine gezdirin.

Her sebze ile yapabileceğin pratik bir tarifle karşındayız!

Her sebze ile yapabileceğin pratik bir tarifle karşındayız!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • Yarım kilo kabak

  • 50 gram parmesan peyniri

  • 50 gram galeta unu

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • 250 ml krema

  • 125 gram mozzarella 

Yapılışı:

1. Kabakları dilimleyip Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

2. Parmesanı, galeta unu, sarımsak tozunu ve karabiberi ekleyin ve karıştırın. Kremayı da bu karışıma ekleyin. Bu sosla kabakları soslayın.

3. Süre sonunda mozzarella peynirini kabakların üzerine serpin ve eriyene kadar pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer hızlı yemek yapmak isteyenlerin yanında. Aynı anda 2 tarif yapmanızı sağlayacak cihaz evde işleri sizin için çok kolaylaştıracak.

Balıktan daha pratik tarif yok elbette.

Balıktan daha pratik tarif yok elbette.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 150 gram somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Somonu önce yağlayın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine somonu koyun ve pişirin. 

Yanına sebzelerle servis edebilirsiniz.

Hellim peyniri ile yapabileceğin en basit tarifi veriyoruz.

Hellim peyniri ile yapabileceğin en basit tarifi veriyoruz.

Bu tarif basit ama çok lezzetli!

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 250 gr Hellim peyniri

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Hellim peynirlerini 1cm kalınlığında kesin ve her dilime yağ sürün.

2. Hazırladığınız dilimleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve pişirin.

Izgara sebze tarifi sağlıklı olduğu kadar pratik!

Izgara sebze tarifi sağlıklı olduğu kadar pratik!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Karnabahar

  • Kabak

  • Havuç

  • Sevdiğiniz diğer sebzeler

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sebzeleri istediğiniz şekilde doğrayın.

2. Bu sebzeleri güzelce yağlayın.

3. Yağlanan sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve pişirin.

Sağlıklı ve pratik olarak yapabileceğiniz bir başka tarif ise kuşkonmaz!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 300 gram kuşkonmaz

  • 200 gram çeri domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kuşkonmazların sert uçlarını kesin. 

2. Domatesleri ve kuşkonmazları zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın ve pişirin.

Mantar sote de hızlı tariflerden!

Mantar sote de hızlı tariflerden!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 250 gr kestane mantarı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Mantarları temizledikten sonra 1 cm olacak şekilde dilimleyin.

2. Üzerine yağ ve tuzla tatlandırın.

3. Mantarları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve pişirin.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
