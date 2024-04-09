Güney Kore'ye Dair Hiç Bilmediğiniz 10 İlginç Bilgi
Güney Kore'ye Dair Hiç Bilmediğiniz 10 İlginç Bilgi
Her ülke kendi kültürünü sembolize eder. Dünyanın her yerinde alışılagelmiş bazı batıl inançlar ve alışkanlıklar olsa da, tüm milletlerin kendilerine has özellikleri oluyor. Bu da bizi epey şaşırtıyor. Farklı inançları ve enteresan düşünceleriyle Güney Kore de bu ülkelerden bir tanesi. Hadi gelin birlikte Güney Kore'ye dair 10 ilginç bilgiye birlikte bakalım!
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1. Bina numaraları binanın yaşını gösterir!
2. Google kullanmazlar!
3. Göğüs dekoltesini ayıp karşılarlar!
4. Ölüleri 1 hafta kadar bekletirler...
5. Taksilerin renklerinden hizmet kalitesini anlayabilirsiniz!
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6. Rüyalar büyük habercilerdir.
7. Ayrılmak istemiyorsanız kırmızı ayakkabıdan uzak durun.
8. Öğrenciler sınava girmeden önceki gece duş almaz!
9. Evlenebilmeniz için aynı kan grubuna sahip olmanız gerek!
10. Dünyanın en uzun metrosu Seul metrosudur!
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