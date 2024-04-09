Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güney Kore'ye Dair Hiç Bilmediğiniz 10 İlginç Bilgi

Güney Kore'ye Dair Hiç Bilmediğiniz 10 İlginç Bilgi

Güney Kore
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 15:32

Her ülke kendi kültürünü sembolize eder. Dünyanın her yerinde alışılagelmiş bazı batıl inançlar ve alışkanlıklar olsa da, tüm milletlerin kendilerine has özellikleri oluyor. Bu da bizi epey şaşırtıyor. Farklı inançları ve enteresan düşünceleriyle Güney Kore de bu ülkelerden bir tanesi. Hadi gelin birlikte Güney Kore'ye dair 10 ilginç bilgiye birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bina numaraları binanın yaşını gösterir!

1. Bina numaraları binanın yaşını gösterir!

Bina numaraları aslında o binaların yaşlarını temsil eder. Bir sokakta 1 numaralı bina, o sokakta yer alan en eski binadır.

2. Google kullanmazlar!

2. Google kullanmazlar!

Koreliler Google kullanmaz. Hatta hepsi tarayıcı olarak hala Internet Explorer kullanır. Google yerine ise Naver isimli arama motorunu kullanmaktadırlar.

3. Göğüs dekoltesini ayıp karşılarlar!

3. Göğüs dekoltesini ayıp karşılarlar!

Güney Kore'de mini etek giyilmesi oldukça normaldir. Hatta eteğinizin boyu ne kadar kısa olursa olsun bu durum kimsenin dikkatini çekmez. Ancak göğüs dekoltesi onlar için oldukça ayıp karşılanır. Göğüs dekoltesine kötü bir gözle bakarlar!

4. Ölüleri 1 hafta kadar bekletirler...

4. Ölüleri 1 hafta kadar bekletirler...

Koreliler ölülerin ruhlarının hemen çıkmadıklarına inanır. Bu yüzden ölenleri bir hafta kadar kendi inançlarına göre cenaze düzenlemeden önce bekletirler...

5. Taksilerin renklerinden hizmet kalitesini anlayabilirsiniz!

5. Taksilerin renklerinden hizmet kalitesini anlayabilirsiniz!

Acemi şoförler gri ve beyaz renkte, usta şoförler ya da hizmet kalitesi yüksek olan şoförler ise siyah renkte taksi kullanır. Anlayacağınız gri ve beyaz renkli taksiler acemi ve işe yeni başlayan, ya da hizmet kalitesi düşük olan şoförleri temsil eder.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Rüyalar büyük habercilerdir.

6. Rüyalar büyük habercilerdir.

Eğer rüyalarında düştüklerini görürlerse bunun ölümü haber verdiğine inanırlar. Aynı zamanda dışkı gördüklerinde ise bunun zenginlik getireceğini düşünürler.

7. Ayrılmak istemiyorsanız kırmızı ayakkabıdan uzak durun.

7. Ayrılmak istemiyorsanız kırmızı ayakkabıdan uzak durun.

Sevgilisine kırmızı ayakkabı alanlar bunu aslında 'seni terk edeceğim' demek için kullanıyor. Ne garip değil mi...

8. Öğrenciler sınava girmeden önceki gece duş almaz!

8. Öğrenciler sınava girmeden önceki gece duş almaz!

Normalde her gün duş alan ve hijyen takıntısı olan Koreliler, eğer bir gün sonra sınavları varsa ve sınava çalıştılarsa duş almazlar. Yıkandıklarında tüm bilgilerin suyla birlikte üzerlerinden akıp gideceklerini düşünürler.

9. Evlenebilmeniz için aynı kan grubuna sahip olmanız gerek!

9. Evlenebilmeniz için aynı kan grubuna sahip olmanız gerek!

Güney Koreliler için kan grupları oldukça büyük önem teşkil eder. Sevdikleri insanlarla evlenmek için kan gruplarının uygun olup olmadığına bakarlar. Hatta kan gruplarına göre sınıflandırılırlar. Farklı kan grubundan olan insanlar evlenemez...

10. Dünyanın en uzun metrosu Seul metrosudur!

10. Dünyanın en uzun metrosu Seul metrosudur!

Çevresel uzunluk bakımından en uzun metro, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunmaktadır. 520 kilometre uzunluğundadır ve 397 istasyonu vardır.

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?