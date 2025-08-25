onedio
Haberler
Yaşam
Güzellik
Güneşten Sonra Saçlarına Yoğun Nem Bakımı Yapabileceğin Ürünler

Meryem Hazal Çamurcu
25.08.2025 - 16:01

Güneş, deniz, kum derken saçlarımız yazın çok etkileniyor. Tabii bu dış etkenler saçın nem dengesini de bozuyor. Saçlarınızın yumuşacık ve güçlü olmasını istiyorsanız güneşten sonra sizin için seçtiğimiz bu ürünleri kullanabilirsiniz. Saçlara yoğun bakım yapan ürünlere bakalım mı?

Marc Anthony Strictly Curls Yoğun Nemlendirici Maske

Marc Anthony Strictly Curls Yoğun Nemlendirici Maske

Kuru saçlara özel bir maske arıyorsanız bu yoğun nemlendirici maskeyi kullanabilirsiniz. Çok kuru ya da kuru saçları olanlar bu maskeyi kullanabiliyor. İçinde bulunan Shea Butter, E vitamini, soya fasulyesi ve avokado yağı ile saçınızı besliyor ve nemlendiriyor.

Marc Anthony Strictly Curls Yoğun Nemlendirici Maske

Matsu Cloud Milk Saç Spreyi

Matsu Cloud Milk Saç Spreyi

Saçınız nemini kaybettiyse bu spreyi kullanabilirsiniz. Saç spreyi saçınızı sadece nemlendirmiyor, aynı zamanda kolay taranmasını da sağlıyor. Saçı ağırlaştırmadan nem sağladığı için oldukça kullanışlı bir ürün. Tüm saç tipleri Matsu saç spreyini kullanabiliyor.

Matsu Cloud Milk Saç Spreyi

Restorex Keratin ve Argan Sıvı Saç Kremi

Restorex Keratin ve Argan Sıvı Saç Kremi

Argan ve keratin içerikli saç kremi sıvı formda. Saçı besleyip nemlendiren saç kremi ile saçlarınız güneşten etkilenmiyor. Saçların elektriklenmesine ve kabarmasına da engel olan saç kremi ile saçlarınızı daha kolay tarayabileceksiniz. Bu saç kremini günlük olarak kullanmak mümkün.

Restorex Keratin ve Argan Sıvı Saç Kremi

Nuxe Sun Moisturising Protective Milky Oil For Hair

Nuxe Sun Moisturising Protective Milky Oil For Hair

Saçınızı hem nemlendiren hem de koruyan bir saç bakım yağı bu. Tuz, klor ve kumun saça verdiği zararı en az indiriyor. Saç bakım yağı, saçınızı yumuşacık yapıyor. UV ışınlarının saçınıza zarar vermesinin önüne geçen saç bakım yağı, saçınızın parlaklığının eskisi gibi olmasını sağlıyor. 

Nuxe Sun Moisturising Protective Milky Oil For Hair

Bioxcin Besleyici Yağlar Saç Bakım Yağı

Bioxcin Besleyici Yağlar Saç Bakım Yağı

Saçı ağırlaştırmayan formülüyle oldukça iyi bir bakım yağı olan saç bakım yağı, saçı besleyip yumuşatıyor. Saçınızı besleyen bakım yağı ile saçınız yazın bile çok bakımlı olacak. Tüm saç tiplerinin kullanabileceği bakım yağı günlük olarak kullanılabiliyor.

Bioxcin Besleyici Yağlar Saç Bakım Yağı

Mamaaura Hydrate Me Shampoo

Mamaaura Hydrate Me Shampoo

Kuru ve cansız saçlarınız varsa kullanmanız gereken şampuan bu! Elektriklenen saçlarınıza anti-elektriklenme koruması sağlıyor. Aynı zamanda yıpranmış saçlarınızı güçlendiriyor. Saç derisini temizlerken nemlendiriyor. İçindeki argan yağı ile saç için güçlü bir nemlendirici.

Mamaaura Hydrate Me Shampoo

John Frieda Detox & Repair Şampuan

John Frieda Detox & Repair Şampuan

Kuru ve yıpranmış saçlarınız için alabileceğiniz şampuan, nemlendirici ve besleyici etkileriyle saçınıza gereken bakımı yapıyor. Saçınıza nem veren şampuanın içinde kenevir tohumu ve besleyici avokado yağı bulunuyor. Bu şampuandan sonra saçlarınız besleniyor ve canlanıyor. 

John Frieda Detox & Repair Şampuan

Insight Anti-Frizz Hydrating Nemlendirici Saç Kremi

Insight Anti-Frizz Hydrating Nemlendirici Saç Kremi

Kabaran ve elektriklenen saç tipleri için kullanılabilecek saç kremi, özellikle karışmış saçlar için ideal. Saçları besleyen formülü olan saç kremi ile saçlarınız istediğiniz forma girecek. Bu saç kreminin aynı zamanda nemlendirme özelliği de var. Yumuşacık saçlar istiyorsanız bu saç kremini deneyebilirsiniz.

Insight Anti-Frizz Hydrating Nemlendirici Saç Kremi

Seranem 4 Mevsim Saç Bakım Şampuanı

Seranem 4 Mevsim Saç Bakım Şampuanı

Nemlendirici etkili saç bakım şampuanı, saçınıza gereken nemi sağlıyor. Tüm cilt tiplerine uygun saç bakım şampuanı ile saçlarınız hep istediğiniz gibi olacak. Saçınızın yazın güneşten etkilenmemesini istiyorsanız bu şampuanı kullanabilirsiniz.

Seranem 4 Mevsim Saç Bakım Şampuanı

Mix Mellow Milk Series Argan Yağlı Nemlendirici Saç Serumu

İçinde argan yağı olan saç serumunu hangi saç tipine sahip olursanız olun kullanabiliyorsunuz. Saçları güçlendiren ve besleyen serum ile saçınızda yağlı bir his kalmıyor. Kuru ve yıpranmış saçınız varsa bu kremi bir deneyin deriz!

Mix Mellow Milk Series Argan Yağlı Nemlendirici Saç Serumu

