Güneşten Sonra Saçlarına Yoğun Nem Bakımı Yapabileceğin Ürünler

Kuru saçlara özel bir maske arıyorsanız bu yoğun nemlendirici maskeyi kullanabilirsiniz. Çok kuru ya da kuru saçları olanlar bu maskeyi kullanabiliyor. İçinde bulunan Shea Butter, E vitamini, soya fasulyesi ve avokado yağı ile saçınızı besliyor ve nemlendiriyor.

Marc Anthony Strictly Curls Yoğun Nemlendirici Maske