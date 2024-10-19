Güneş Böylesine Sıcakken Uzay Nasıl Buz Gibi Soğuk Kalabiliyor?

Hepimiz Güneş’in sıcacık ışınlarının dünyamızı nasıl ısıttığını biliriz. Peki, bu kadar sıcak bir Güneş’in etrafındaki uzay boşluğu neden buz gibi soğuk?

Bu sorunun cevabı düşündüğünüzden daha ilginç ve biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bilim, bu çelişkiyi açıklamak için burada!

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