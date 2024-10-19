Güneş Böylesine Sıcakken Uzay Nasıl Buz Gibi Soğuk Kalabiliyor?
Güneş Böylesine Sıcakken Uzay Nasıl Buz Gibi Soğuk Kalabiliyor?
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Uzay, düşündüğünüzden çok daha soğuk. Arka plan sıcaklığı ortalama olarak sadece 2.7 Kelvin, yani −270.45°C. Bu, evrenin neredeyse mutlak sıfır sıcaklığına yakın olduğu anlamına geliyor.
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Güneş ise çok daha karmaşık bir sıcaklık yapısına sahip. Güneş'in çekirdeği 15 milyon °C'yi aşarken, yüzeyi yaklaşık 5.500 °C’ye kadar düşüyor.
İlginç bir şekilde, Güneş'in dış atmosferi olan korona ise yüzeyden uzaklaştıkça yeniden milyonlarca dereceye ulaşıyor. Peki bu kadar sıcak bir yıldızın etrafındaki uzay nasıl bu kadar soğuk kalabiliyor?
Paradoksun sebebi, insanların genellikle Güneş’i bir kamp ateşi gibi düşünmesinden kaynaklanıyor. Güneş’in dünyamızı bir ateş gibi ısıttığı fikri yaygın ama aslında olaylar böyle işlemiyor.
Güneş’in ısısı, doğrudan bize ulaşan ısı enerjisi değil; onun yerine güneş radyasyonu dediğimiz elektromanyetik dalgalar sayesinde bize geliyor.
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Dalgalar, Dünya atmosferindeki parçacıklarla etkileşime girerek ısı oluşturur. Ancak uzay neredeyse tamamen bir vakum olduğu için bu radyasyonun etkileşime gireceği yeterli madde yoktur.
Bu nedenle uzayda ısınacak pek bir şey olmadığı için ortam buz gibi soğuk kalır. Ama Güneş’e yakın bir yerde sıcaklık hissetmeyeceğiniz anlamına gelmez.
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