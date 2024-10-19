Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Güneş Böylesine Sıcakken Uzay Nasıl Buz Gibi Soğuk Kalabiliyor?

Güneş Böylesine Sıcakken Uzay Nasıl Buz Gibi Soğuk Kalabiliyor?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
19.10.2024 - 12:49

Hepimiz Güneş’in sıcacık ışınlarının dünyamızı nasıl ısıttığını biliriz. Peki, bu kadar sıcak bir Güneş’in etrafındaki uzay boşluğu neden buz gibi soğuk? 

Bu sorunun cevabı düşündüğünüzden daha ilginç ve biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bilim, bu çelişkiyi açıklamak için burada!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzay, düşündüğünüzden çok daha soğuk. Arka plan sıcaklığı ortalama olarak sadece 2.7 Kelvin, yani −270.45°C. Bu, evrenin neredeyse mutlak sıfır sıcaklığına yakın olduğu anlamına geliyor.

Uzay, düşündüğünüzden çok daha soğuk. Arka plan sıcaklığı ortalama olarak sadece 2.7 Kelvin, yani −270.45°C. Bu, evrenin neredeyse mutlak sıfır sıcaklığına yakın olduğu anlamına geliyor.

Güneş ise çok daha karmaşık bir sıcaklık yapısına sahip. Güneş'in çekirdeği 15 milyon °C'yi aşarken, yüzeyi yaklaşık 5.500 °C’ye kadar düşüyor.

Güneş ise çok daha karmaşık bir sıcaklık yapısına sahip. Güneş'in çekirdeği 15 milyon °C'yi aşarken, yüzeyi yaklaşık 5.500 °C’ye kadar düşüyor.

İlginç bir şekilde, Güneş'in dış atmosferi olan korona ise yüzeyden uzaklaştıkça yeniden milyonlarca dereceye ulaşıyor. Peki bu kadar sıcak bir yıldızın etrafındaki uzay nasıl bu kadar soğuk kalabiliyor?

İlginç bir şekilde, Güneş'in dış atmosferi olan korona ise yüzeyden uzaklaştıkça yeniden milyonlarca dereceye ulaşıyor. Peki bu kadar sıcak bir yıldızın etrafındaki uzay nasıl bu kadar soğuk kalabiliyor?

Paradoksun sebebi, insanların genellikle Güneş’i bir kamp ateşi gibi düşünmesinden kaynaklanıyor. Güneş’in dünyamızı bir ateş gibi ısıttığı fikri yaygın ama aslında olaylar böyle işlemiyor.

Paradoksun sebebi, insanların genellikle Güneş’i bir kamp ateşi gibi düşünmesinden kaynaklanıyor. Güneş’in dünyamızı bir ateş gibi ısıttığı fikri yaygın ama aslında olaylar böyle işlemiyor.

Güneş’in ısısı, doğrudan bize ulaşan ısı enerjisi değil; onun yerine güneş radyasyonu dediğimiz elektromanyetik dalgalar sayesinde bize geliyor.

Güneş’in ısısı, doğrudan bize ulaşan ısı enerjisi değil; onun yerine güneş radyasyonu dediğimiz elektromanyetik dalgalar sayesinde bize geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dalgalar, Dünya atmosferindeki parçacıklarla etkileşime girerek ısı oluşturur. Ancak uzay neredeyse tamamen bir vakum olduğu için bu radyasyonun etkileşime gireceği yeterli madde yoktur.

Dalgalar, Dünya atmosferindeki parçacıklarla etkileşime girerek ısı oluşturur. Ancak uzay neredeyse tamamen bir vakum olduğu için bu radyasyonun etkileşime gireceği yeterli madde yoktur.

Bu nedenle uzayda ısınacak pek bir şey olmadığı için ortam buz gibi soğuk kalır. Ama Güneş’e yakın bir yerde sıcaklık hissetmeyeceğiniz anlamına gelmez.

Bu nedenle uzayda ısınacak pek bir şey olmadığı için ortam buz gibi soğuk kalır. Ama Güneş’e yakın bir yerde sıcaklık hissetmeyeceğiniz anlamına gelmez.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın