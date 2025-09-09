Gülşen’in Efsanevi “Önsöz” Albümü İnceliyoruz!
Gülşen'in yedinci stüdyo albümü olan Önsöz, Gülşen'in şimdiye kadarki en ikonik ve sevilen albümlerinden sadece biri. Albümde resmen yok yok! Albümdeki şarkıların sözü ve müziği tamamen ona ait ama sadece 'Dillere Düşeceğiz Seninle' hariç...
Nasıl bir albümle karşı karşıyayız?
Gülşen, 2000'li yıllarda o zamanlar istediği başarıyı yakalamış ama tam da tatmin olmamış gibiydi. Bu yüzden...
Gülşen 2007 yılında Londra'da müzik eğitimi almaya başladı, döndüğünde "Önsöz" albümünü yayımladı ve albümün çıkış parçası olan "Bi' An Gel" klibiyle Gülşen, çıkış yaptığı andan itibaren haftalarca listelerin bir numarası oldu!
Albümün ikinci klibi ise "Ezberbozan" şarkısına çekildi. Yine yönetmen koltuğunda oturan Nihat Odabaşı, o dönemlerde Gülşen'in imajının daha çok dikkat çekmesini başarmış.
Albümde üçüncü klip de albümle aynı adı taşıyan "Önsöz" şarkısına çekildi. Şarkı çok kışkırtıcı ve meydan okuyan sözlere sahip.
Şarkının ilginç bir anlamı var ve eminiz ki kimsenin aklına daha önce gelmemiştir...
Albümün bi sonraki klibi ise Nazan Öncel'in "Dillere Düşeceğiz" şarkısının cover'ına çekildi.
Şarkının klibi, yayımlandığı andan itibaren Madonna'nın "Girl Gone Wild" klibine benzetildi.
Gülşen, bu şarkının stüdyo kaydı için farklı, klibi için farklı kayıt gerçekleştirmiş. Albüm kaydını dinlemek isterseniz şu şarkıyı dinleyebilirsiniz.
2008 yılında yayına giren Aşk-ı Memnu dizisini herkes bilir. Şimdi bununla ilgili bir bilgi vereceğiz...
İşte bu aşka konu olan şarkı da "Bir Taraf Seç" şarkısı!
Albümün diğer şarkıları ise şöyle 👇
