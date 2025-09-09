onedio
Gülşen’in Efsanevi “Önsöz” Albümü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
09.09.2025 - 20:02

Gülşen'in yedinci stüdyo albümü olan Önsöz, Gülşen'in şimdiye kadarki en ikonik ve sevilen albümlerinden sadece biri. Albümde resmen yok yok! Albümdeki şarkıların sözü ve müziği tamamen ona ait ama sadece 'Dillere Düşeceğiz Seninle' hariç...

Nasıl bir albümle karşı karşıyayız?

Gülşen, yedinci stüdyo albümü olan Önsöz albümünü 2009 yılında Sony Music Turkey etiketi ile yayımladı. Albüm 10 şarkı ve 1 cover olmak üzere 11 şarkıdan oluşuyor. Elbette bu cover da Nazan Öncel'in 'Dillere Düşeceğiz Seninle' şarkısına ait.

Gülşen 2007 yılında Londra'da müzik eğitimi almaya başladı, döndüğünde "Önsöz" albümünü yayımladı ve albümün çıkış parçası olan "Bi' An Gel" klibiyle Gülşen, çıkış yaptığı andan itibaren haftalarca listelerin bir numarası oldu!

Albümün ikinci klibi ise "Ezberbozan" şarkısına çekildi. Yine yönetmen koltuğunda oturan Nihat Odabaşı, o dönemlerde Gülşen'in imajının daha çok dikkat çekmesini başarmış.

Albümde üçüncü klip de albümle aynı adı taşıyan "Önsöz" şarkısına çekildi. Şarkı çok kışkırtıcı ve meydan okuyan sözlere sahip.

Nakaratında 'Severse soldan, silerse sağdan' derken aslında kalbin sol tarafta olduğunu ve kalbiyle sevdiğini, beynin de sağ tarafının hafızadan bir şeyleri sildiğini anlatmaya çalışıyor Gülşen. Öğrendiğimizde 'Vay be...' demiştik!

Albümün bi sonraki klibi ise Nazan Öncel'in "Dillere Düşeceğiz" şarkısının cover'ına çekildi.

Şarkının klibi, yayımlandığı andan itibaren Madonna'nın "Girl Gone Wild" klibine benzetildi.

Yönetmen koltuğunda yine Nihat Odabaşı yer aldı.

Gülşen, bu şarkının stüdyo kaydı için farklı, klibi için farklı kayıt gerçekleştirmiş. Albüm kaydını dinlemek isterseniz şu şarkıyı dinleyebilirsiniz.

İddiaya göre gülşen, Bihter ve Behlül'ün aşkı için albümünde bir şarkıya yer vermiş. Onların aşkında kararsızlık, tutku, keder ve ihtiras vardı. Ortada Adnan Ziyagil ve kızı Nihal de varken birinin taraf seçmesi gerekiyordu...

İşte bu aşka konu olan şarkı da "Bir Taraf Seç" şarkısı!

  • Tamamen Yanılsama

  • İade

  • Arkadaş Kalalım

  • Yukarıdan Ayarlı

  • Uyan Da Gidelim

  • Hükmen Mağlup

Albüm hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım!

