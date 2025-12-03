Gram Gümüş Neden Yükseliyor? Yükselişin Arkasındaki 3 Temel Sebep

Gümüş, altından farklı olarak sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda sanayinin vazgeçilmez bir hammaddesidir. Özellikle 'Yeşil Mutabakat' ve küresel çapta karbon ayak izini azaltma hedefleri, gümüşe olan talebi patlatmış durumda.

Güneş Panelleri: Fotovoltaik hücrelerde gümüş kullanımı, güneş enerjisi yatırımlarının artmasıyla rekor seviyelere ulaştı.

Elektrikli Araçlar (EV): Elektrikli araçların elektronik aksamlarında ve batarya teknolojilerinde gümüşe duyulan ihtiyaç, geleneksel araçlara göre çok daha fazladır.

5G Teknolojisi: İletişim altyapısının yenilenmesi de gümüş talebini destekleyen bir diğer faktör.

Arzın sabit kaldığı veya azaldığı, talebin ise endüstriyel nedenlerle arttığı bir senaryoda fiyatların yukarı yönlü baskılanması kaçınılmaz oluyor.